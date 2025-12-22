DCNB entrega útiles a niños de La Puya

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige el expelotero Junior Noboa, siguió con su programa de apoyo a niños y jóvenes que practican béisbol, y en esta ocasión los favorecidos fueron del sector La Puya de Arroyo Hondo.

El fin de semana, la DCNB, en coordinación con Farah Restaurante, realizó un almuerzo con motivo de las fiestas navideñas y dotó de utilerías deportivas a más de 100 futuros Grandes Ligas.

La actividad se enmarca dentro de los planes de colaboración de la DCNB con la finalidad de lograr un mayor desarrollo integral del sector deportivo para la promoción, capacitación y formación de las academias independientes, así como los programas y ligas de béisbol.

“Me siento altamente feliz y contento por poder compartir un momento agradable con ustedes, que se preparan para en el mañana”, dijo Noboa.