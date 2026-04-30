¿Cuáles fueron los dominicanos más destacados en MLB en el mes de abril?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Al concluir el primer mes completo de la temporada 2026 de la MLB, el talento de las estrellas dominicanas se ha manifestado en todo su esplendor en las Grandes Ligas.

Echemos un vistazo a los quisqueyanos que brillaron durante el mes de abril en Las Mayores:

Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr.

Vladdy ha demostrado una gran regularidad este mes, posicionándose como uno de los principales candidatos al Premio MVP de la Liga Americana. Lidera a casi todos los jugadores dominicanos en las categorías de bateo.

- Promedio de bateo: .358 (2.º en la MLB).

- Hits: 39 (1.º empatado en la MLB).

- Porcentaje de embasamiento (OBP): .444 (2.º en la MLB).

José Soriano

José Soriano

En el montículo, José Soriano ha sido el lanzador dominicano más dominante este mes.

Hasta finales de abril de 2026, se ha consolidado como el mejor lanzador dominicano de la MLB y un auténtico candidato al premio Cy Young.

Después de su última apertura del mes contra los White Sox, tiene un récord de 5-1 con una efectividad de 0.84 y 49 ponches en 42.2 entradas.

Junior Caminero

Junior Caminero

Tras una actuación estelar en el Clásico Mundial, donde lució la camiseta número 13 de la República Dominicana, ha llegado "La Máxima". Caminero ha sido una de las mayores amenazas de poder en la liga durante todo abril.

Ha estado especialmente en racha durante los últimos 15 partidos, con un promedio de bateo de .267 / .313 / .583, y 6 de sus 8 jonrones se produjeron en ese lapso.

Oneil Cruz

Oneil Cruz

El imponente campocorto sigue desafiando las leyes de la física en Pittsburgh. Cruz ha igualado a Caminero en jonrones, impulsando carreras con una efectividad excepcional.

- Jonrones: 8

- Carreras impulsadas: 26 (Empatado en el 4.º lugar de la MLB)

- Impacto: Su capacidad para impulsar carreras ha mantenido a los Pirates competitivos en la División Central de la Liga Nacional desde el inicio de la temporada.