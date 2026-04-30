Cade Cunningham vs. Paolo Banchero: el duelo que se robó el show en la NBA

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El futuro de la NBA se robó el show anoche en los playoffs. Cade Cunningham y Paolo Banchero, ambos primeros seleccionados en drafts anteriores, tuvieron noches espectaculares en un duelo sin procedentes entre el Orlando Magic y los Detroit Pistons.

El base estrella Cade Cunningham anotó 45 puntos, un récord para la franquicia en playoffs, incluyendo un tiro en suspensión con paso atrás a falta de 32 segundos, y los Pistons vencieron al Magic, por marcador 116-109 el miércoles por la noche en el quinto partido de su serie de primera ronda para evitar la eliminación.

Cunningham estableció un récord de anotación en un solo partido de playoffs para Detroit que se mantenía desde que Dave Bing anotara 44 puntos en 1968. Isiah Thomas se acercó a esa marca con una actuación de 43 puntos en 1988.

Por su parte, el pivot del Magic, Paolo Banchero también anotó 45 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs, pero falló 7 de 12 tiros libres, y se quedó a un punto de igualar el récord de la franquicia en postemporada, compartido por Tracy McGrady y Dwight Howard.

Además, acertó 6 de 11 tiros de tres puntos, además de registrar nueve rebotes, siete asistencias y dos robos de balón.

Esta fue la primera vez desde 2020 que dos rivales en los playoffs anotaron por 45 puntos o más.

Mientras que estrellas establecidas como LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry se encuentran en el ocaso de sus carreras, noches como la de ayer revelan un futuro brillante para la NBA. Banchero y Cunningham ciertamente lo demostraron.