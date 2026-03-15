Duelo de Titanes: Figuras clave en partido entre Estados Unidos y República Dominicana

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Mientras el Clásico Mundial de Béisbol 2026 alcanza su punto picante en Miami, la semifinal entre Estados Unidos y la República Dominicana no es solo un partido, sino una recopilación de los talentos individuales más memorables del béisbol moderno.

Desde leyendas del Salón de la Fama en el banquillo hasta la próxima gran estrella en el montículo, estas son las personalidades que definen este histórico enfrentamiento.

Poder dominicano vs. versatilidad americana

Vladimir Guerrero Jr: Actualmente, es el pilar estadístico del orden al bate, con un promedio de .500 en el torneo. "Vladdy" ha sido la chispa que anima al equipo.

Fernando Tatis Jr: Tatis Jr. se desenvuelve a la perfección en los grandes escenarios. Su talento para el espectáculo, que se manifiesta en sus característicos lanzamientos de bate y su enérgica presencia en el banquillo, impulsa "Platano Power".

Juan Soto: La disciplina de Soto en el plato ha sido una pesadilla para los lanzadores rivales, proporcionando el "tráfico" fundamental en las bases que permite a los bateadores de poder que vienen detrás de él aprovecharse al máximo.

Aaron Judge: MVP de la Liga Americana en 2025 y capitán del equipo de EE. UU. Judge ha pegado jonrones claves para la selección americana y es un bate que infunda terror.

Bobby Witt Jr: El motor de la ofensiva. La habilidad de Witt para generar carreras con sus piernas ha sido decisiva en partidos ajustados contra México y Canadá.

Brice Turang: El héroe anónimo del equipo estadounidense. Con un promedio de bateo de .467 y cuatro dobles, Turang ha sido la chispa en la parte baja del orden de bateo que mantiene vivas las remontadas.

Abridores

Paul Skenes (EE.UU)

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025 tiene la tarea más difícil en el deporte: silenciar a los bates dominicanos. Skenes ha sido intocable hasta ahora, después de una actuación magistral de cuatro entradas contra México donde alcanzó las 102 mph en varias ocasiones.

Luis Severino (RD)

Severino aporta la madurez de un veterano a un equipo que suele depender de la velocidad pura. Su lanzamiento "slutter" (una mezcla de slider y cutter) ha sido particularmente efectivo en este torneo, desequilibrando a los bateadores e induciendo contactos débiles, algo fundamental contra una alineación estadounidense disciplinada.