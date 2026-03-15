Tragedia en Comedero Arriba: Hombre mata a su expareja y se quita la vida

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Comedero Arriba, Fantino, Sánchez Ramírez.

La tranquilidad y la paz fueron interrumpidas en esta localidad la madrugada de este domingo, luego de que un hombre ultimara a balazos a su expareja sentimental y posteriormente se suicidara de un disparo en la cabeza.

Las víctimas de este hecho de violencia intrafamiliar fueron identificadas como Wanda Rosa y Mauricio Castillo.

El trágico suceso ocurrió en el interior de la vivienda donde residía la mujer junto a los dos hijos de la pareja. Según versiones preliminares, ambos estaban separados desde hacía un tiempo en la comunidad cacaotalera de Comedero Arriba, ubicada en la zona sur del municipio de Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez.

Tragedia

El coronel Larkin Moquete, jefe del Departamento Policial de Sánchez Ramírez, informó que la uniformada inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Los informes preliminares indican que los celos y una acalorada discusión habrían motivado la tragedia, que deja a dos menores de edad en la orfandad.

Al lugar del hecho acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía.

De acuerdo con versiones, Castillo habría llegado a la vivienda donde residía su expareja en horas de la madrugada. Allí se habría producido una fuerte discusión, presuntamente motivada por los celos, tras lo cual se escucharon varios disparos dentro de la vivienda.

La comunidad de Comedero Arriba quedó consternada por la tragedia que enluta a los familiares de las víctimas, cuyos restos están siendo velados en esa misma localidad.