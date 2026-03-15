Los actores que ganaron un Óscar por transformaciones físicas extremas

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El premio Óscar es el máximo galardón de la industria del cine, por lo que alcanzarlo no es una tarea fácil. A lo largo de los años, muchos actores han pasado por transformaciones físicas sorprendentes para interpretar a sus personajes, esfuerzos que incluso les han valido el preciado premio.

A continuación, algunas películas ganadoras del Óscar en las que sus protagonistas realizaron drásticos cambios físicos para dar vida a sus papeles.

Christian Bale - The Fighter (2010)

El luchador , 2010

Christian Bale es recordado por sus impresionantes cambios físicos para interpretar distintos papeles, lo que le valió el Óscar a Mejor actor de reparto por su actuación en The Fighter.

El actor británico ha dejado una huella importante en la industria cinematográfica mundial. A lo largo de su carrera ha ganado dos Globos de Oro, dos premios SAG y un Óscar, además de ser ampliamente recordado por su interpretación de Batman en la trilogía de Christopher Nolan.

Escena de la película The Fighter

Sin embargo, Bale también es conocido por el extremo compromiso con sus personajes, llegando a subir o bajar de peso de manera drástica para “habitar” la piel de sus roles. Según SensaCine, para su papel en The Fighter perdió alrededor de 13 kilos, un cambio físico notable para interpretar al exboxeador Dicky Eklund.

Charlize Theron - Monster (2003)

El cambio físico de Charlize Theron en "Monster"

En 2003, Charlize Theron cambió para siempre la percepción de lo que implica una transformación actoral con su interpretación de Aileen Wuornos en Monster.

Según detalla Infobae, la actriz sudafricana -hasta entonces conocida por su elegancia y belleza en pantalla-se sumergió en la piel de una mujer real que pasó de prostituta a asesina en serie.

TheronFuente externa

Para el papel, Theron aumentó entre 25 y 30 libras (unos 11 a 14 kilos), utilizó dentaduras protésicas, lentes de contacto y maquillaje que recreaba una piel deteriorada por una vida de excesos.

Además, decidió no usar peluca. En su lugar, la estilista Katie Swanson despeinó su propio cabello y decoloró casi por completo sus cejas para lograr el aspecto descuidado del personaje.

Su interpretación fue ampliamente elogiada por la crítica y le valió el Óscar a Mejor Actriz en 2004, convirtiendo a Monster en un punto de inflexión en su carrera.

Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club (2013)

Ganadora de tres premios OscarFuente externa

Matthew McConaughey, reconocido por su físico atlético y musculoso, sorprendió al público al perder cerca de 21 kilos para interpretar a Ron Woodroof en Dallas Buyers Club.

El actor transformó por completo su apariencia para dar vida a este electricista texano diagnosticado con VIH en los años 80, en una actuación que fue ampliamente elogiada y que le valió el Óscar a Mejor Actor en 2014.

Brendan Fraser - The Whale (2022)

En The Whale, dirigida por Darren Aronofsky, Brendan Fraser realizó una de las transformaciones más impactantes del cine reciente.

El actor interpretó a Charlie, un profesor que vive con obesidad severa. Para lograr el personaje, Fraser utilizó un traje protésico que simulaba cerca de 300 libras de peso.

Brendan Fraser en La ballena (2022). A24/YouTube

Según Variety y Vanity Fair, el actor pasaba entre cinco y seis horas diarias en maquillaje al inicio del rodaje para convertirse en el personaje. Con el tiempo, el equipo logró reducir ese proceso a unas dos o tres horas.

La exigente interpretación le valió a Fraser el Óscar a Mejor Actor en 2023, marcando un emotivo regreso a la cima de Hollywood.