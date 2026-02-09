La Embajadora de los EEUU realiza proyección especial del Super Bowl

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana realizó una proyección especial del Super Bowl LX, en la residencia de la embajadora Leah Francis Campos.

El evento celebró la excelencia deportiva estadounidense y sirvió como acto inaugural en el país de la agenda conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, denominada Freedom 250 (Libertad 250), una iniciativa que se desarrollará a lo largo del año 2026 e incluirá programas de intercambio cultural y educativo.

La proyección del Super Bowl de los New England Patriots contra los Seattle Seahawks destacó el deporte como un puente estratégico para fortalecer los lazos entre ambos países. La embajadora Leah Campos, destacó que “el Super Bowl representa muchas de las cosas que celebramos en los Estados Unidos, como el espíritu de trabajo en equipo, la competencia justa, el esfuerzo colectivo y la unidad ante la adversidad”.

El acto contó con la presencia de Juan Núñez, presidente de FEDOM y Nelson Núñez. gerente general equipo del Clásico Mundia.