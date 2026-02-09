Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Bienvenido Montilla

Cómo bajar los precios de los alimentos

La fórmula mágica para descender los precios consiste en aumentar la producción apoyando a los agricultores

El Departamento de Economía del Ministerio de Agricultura informó los precios desde 2014 al 2024: El quintal de arroz subió de RD$1,900 hasta $3,900. El ñame de $2,500 a $8,964; la papa de $866 a $3,889, la yautía desde $1,500 se encaramó a $7,499. Cien plátanos cibaeños costaban $650, después $1,614; el ajo importado $6,400 y en 2024, $12,218.

El quintal de la carne de vaca subió de $8,000 a $16,357; el cerdo de $7,800 a $19,000. La libra de pollo valía $64 en supermercado, llegando a $100 en 2024, en el mismo establecimiento.

La fórmula mágica para descender los precios consiste en aumentar la producción apoyando a los agricultores y ganaderos con créditos blandos, semillas, fertilizantes; combatir la intermediación y la especulación, fomentar la mecanización, invertir en investigación liberando variedades agrícolas, pastizales y animales de alto rendimiento. Además, contratar agrónomos y veterinarios.

