El dramático momento reciente en el que la nación haitiana estuvo a punto de quedar sin la formalidad de un Gobierno que encarnara, aún precariamente, un legítimo ejercicio de poder fue superado con la formal asunción como primer ministro de Alix Didier Fils-Aime al que inmediatamente el Estado Dominicano ha expresado respaldo con aspiración a que en él confluya una diversidad de voluntades y sectores de sus conciudadanos. El predominio de caos alimentado por una generalizada incapacidad de conciliar posiciones entre grupos de intransigencia y ambiciones sectarias debe cesar y es a lo que, sin necesidad de expresarlo literalmente, aspiran las autoridades dominicanas.

La dispersión de objetivos e intereses en el seno de la sociedad del vecino territorio ha obrado continuamente en contra de la instauración de un orden político y social haciendo depender a esa pueblo de que próximamente ingresen a su territorio tropas de control enviadas por la Comunidad Internacional. Sin paz y garantías de respeto a los derechos humanos, intensamente violados por bandas armadas que prosperaron por la condición fallida del estado , Haití seguiría impedido de realizarse institucional y civilizadamente para bienestar y progreso de sus habitantes. Por vía de consecuencia, la penetración migratoria desproporcionada a esta parte de la isla constituye una agresión a la soberanía dominicana y una crisis prolongada y contraria a la convivencia binacional que el Estado nuestro está en el derecho y obligación de regular para la preservación de su ordenamiento jurídico y social.

Es justo además que de manera oficial se reclame a los liderazgos de la colectividad que colinda con su territorio que dé señales de consenso y responsabilidad ante la alianza de países que se ha comprometido a aplicar esfuerzos de estabilización. Se toma en cuenta que en pocos meses entrará en operaciones la fuerza policial y militar que enfrentará a las asociaciones de malhechores que tienen en sus garras a la mayor parte del territorio haitiano. Es hora de salvar y expandir los pocos avances que se lograron antes en Haití en materia de seguridad para la población.