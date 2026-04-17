¡Encendidos! Elly De La Cruz y las figuras criollas que dominan la MLB

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Tras las primeras tres semanas de la temporada 2026 de la MLB, el "Poder Dominicano" ya se hace notar en ambas ligas.

Desde veteranos experimentados hasta jóvenes estrellas prometedoras, los jugadores de la República Dominicana dominan las clasificaciones en jonrones, velocidad y precisión de pitcheo.

Echemos un vistazo breve a los jugadores más destacados de la joven temporada:

Elly De La Cruz

Elly De La Cruz

El auge de poder está liderado por Elly De La Cruz, quien está demostrando que su potencial de revelación ha llegado por completo.

El campocorto de los Rojos de Cincinnati ha conectado 6 jonrones en tan solo 19 juegos.

Su combinación de poder y disciplina en el plato se refleja en su promedio de bateo de .267 y un formidable porcentaje de slugging de .547.

José Soriano

José Soriano

Si bien los nombres consagrados suelen acaparar los titulares, José Soriano, de los Angelinos de Los Ángeles, se ha convertido en la figura clave de la temporada 2026.

El oriundo de Santo Domingo ha tenido un inicio de temporada históricamente brillante que lo ha colocado en la cima de la clasificación de lanzadores de la MLB.

Las cifras de Soriano son asombrosas: 4-0 récord de victorias y derrotas, 0.33 de efectividad (Una sola carrera limpia permitida en 27.0 innings) y 31 ponches.

El dominio de Soriano alcanzó su punto máximo en sus últimas apariciones, registrando dos aperturas consecutivas con 10 ponches.

Sandy Alcántara

Sandy Alcántara.AP

Tras una difícil recuperación de la cirugía, el derecho Sandy Alcántara está mostrando destellos de su nivel de ganador del premio Cy Young con los Miami Marlins.

A pesar de una actuación complicada recientemente contra Detroit, sus estadísticas de la temporada son muy alentadoras.

Alcántara está luciendo un récord de 2-1, con 2.67 de efectividad, 0.86 de WHIP y 22 ponches en 30.1 innings.

Oneil Cruz

Oneil Cruz

En Pittsburgh, Oneil Cruz está teniendo el inicio de temporada más completo de su carrera.

Conocido por golpear la pelota con más fuerza que nadie en el deporte, el oriundo de Nizao ha añadido velocidad de élite y contacto consistente a su repertorio en 2026.

Oneil Cruz esta bateando para promedio de .316 de bateo, con 5 jonrones, .947 de OPS y 9 bases robadas.

Junior Caminero

Junior Caminero

El jugador de cuadro de los Tampa Bay Rays está demostrando rápidamente que es uno de los jóvenes talentos más destacados del béisbol.

Junior Caminero ha comenzado la temporada 2026 con una actitud agresiva al bate, encontrando su ritmo especialmente en los últimos días.

Caminero tiene 4 jonrones, 7 carreras impulsadas y .803 OPS. Además, Caminero se encuentra actualmente entre los líderes de la liga en velocidad promedio de bateo (78.6 mph).