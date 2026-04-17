Colombia Alcántara será la host oficial del Dominican House Fest 2026 en Nueva York

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La reconocida periodista, empresaria y líder de opinión Colombia Alcántara es la host oficial del Dominican House Fest, el principal hub de inversión inmobiliaria de la República Dominicana en el extranjero.

La elección de Alcántara refuerza el compromiso del festival con la credibilidad y el profesionalismo. Como CEO de la plataforma Altanto TV y ganadora de 4 Premios Soberano, Colombia Alcántara ha consolidado una carrera de más de 20 años marcada por la innovación en el ecosistema digital y el periodismo de opinión.

Su presencia en el evento garantiza un puente de confianza entre los desarrolladores y los miles de dominicanos que buscan asegurar su patrimonio en su tierra natal.

El Dominican House Fest se ha consolidado como una plataforma clave que conecta a inversionistas con las principales constructoras y entidades financieras de la República Dominicana. Durante tres días, con entrada gratuita, los asistentes tendrán acceso a:

Proyectos depurados: Todas las opciones presentadas han sido evaluadas previamente para garantizar seguridad y transparencia.

Diversidad de ubicaciones: Propiedades en planos, en construcción o listas para entrega en zonas estratégicas como Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, Las Terrenas, La Romana y Puerto Plata.

Rango de precios

Inversiones accesibles para apartar el apartamento o casa de tus sueños a partir de US$500.00 y desde los US$70,000 hasta proyectos de lujo superiores al millón de dólares.

Facilidades de financiamiento

La Cooperativa San José participará activamente ofreciendo tasas fijas exclusivas de 11.50% y 11.75% para la adquisición de viviendas.

Un impacto económico comprobado

La edición anterior del festival reunió a más de 2,800 visitantes y generó transacciones que superaron los RD$3,260 millones. Para este 2026, la meta es superar estos récords, integrando no solo el sector inmobiliario, sino también servicios de salud, educación y finanzas.

Además de Alcántara, el evento contará con figuras de alto perfil de la televisión dominicana como El Pachá y Yulay Piña. Como parte de la celebración, el viernes 17 de abril se llevará a cabo la fiesta oficial en Playoff Lounge, Bronx, con la música de Sergio Vargas. Los interesados en asistir y asegurar su futuro inmobiliario pueden registrarse sin costo en la página oficial del evento: DominicanHouseFest.do. El evento, que celebra su tercera edición, se lleva a cabo este fin de semana los días 17, 18 y 19 en el emblemático Radio Hotel de Manhattan.