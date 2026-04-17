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He visto ambos escenarios. El líder “fuerte” que asfixia, corrige todo, exige sin escuchar. Y el líder ausente que no acompaña, no sostiene, no da dirección… y aun así espera resultados. Los dos desgastan. Los dos desordenan. Y los dos terminan afectando algo que en las organizaciones cuesta mucho recuperar: la confianza.

He visto ambos escenarios. El líder “fuerte” que asfixia, corrige todo, exige sin escuchar. Y el líder ausente que no acompaña, no sostiene, no da dirección… y aun así espera resultados. Los dos desgastan. Los dos desordenan. Y los dos terminan afectando algo que en las organizaciones cuesta mucho recuperar: la confianza.

Líder fuerte o ausente… ¿de verdad hay que escoger entre esos dos extremos?

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