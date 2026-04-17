HoyTV He visto ambos escenarios. El líder “fuerte” que asfixia, corrige todo, exige sin escuchar. Y el líder ausente que no acompaña, no sostiene, no da dirección… y aun así espera resultados. Los dos desgastan. Los dos desordenan. Y los dos terminan afectando algo que en las organizaciones cuesta mucho recuperar: la confianza. Líder fuerte o ausente… ¿de verdad hay que escoger entre esos dos extremos? Facebook Twitter Bluesky Send Whatsapp Whatsapp Telegram Copiar enlace Publicado por HOY DIGITAL Creado: 17.04.2026 | 18:45 Actualizado: 17.04.2026 | 18:45 En: Código de Trabajo Sobre el autor HOY DIGITAL Lo último 19:24 Aviones, barcos, yates, torres, joyas: lo que se subastará del narcotráfico en República Dominicana Hoy 19:10 Entre amenazas y acuerdos: así se movió el tablero global esta semana Lency Alcántara 18:45 Líder fuerte o ausente… ¿de verdad hay que escoger entre esos dos extremos? HOY DIGITAL 18:43 Colombia Alcántara será la host oficial del Dominican House Fest 2026 en Nueva York Hoy 18:35 AILA inicia rehabilitación de pista 17-35 con inversión de US$20 millones Hoy