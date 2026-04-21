Equipos conquistan la Copa Intercolegial de voleibol en DN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

GBC Farmacias celebró la gran final de la Copa Intercolegial de Voleibol 2026, evento deportivo que reunió a destacados centros educativos en las instalaciones del Domínico Americano Sports, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del talento juvenil. El torneo, celebrado del 11 al 19 de abril, se desarrolló durante dos fines de semana consecutivos, destacándose por el alto nivel competitivo, el dinamismo en cancha y la sana rivalidad entre los equipos participantes.

Las jornadas decisivas tuvieron lugar los días 12, 18 y 19, fechas en las que se definieron los finalistas y campeones de ambas categorías. Durante el acto inaugural, el presidente de la Fundación GBC, Raymond Rodríguez, encabezó la apertura. En la categoría colegial, el Dominico Americano School se alzó con el primer lugar, seguido por el colegio Serafín de Asís en la segunda posición y Ashton School en el tercer puesto. En la categoría de academias, BLITZ Academy, campeona, con Top Sport San Judas en el segundo lugar y Top Sport Saint Patrick ocupando la tercera posición. Mía Freites como MVP, Daritza Ulloa en defensa y Alexandra Castillo en ataque.