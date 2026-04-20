Policía Nacional se corona campeona de boliche en Olimpiada Internacional de Oficiales

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La Policía Nacional de la República Dominicana obtuvo el primer lugar en la competencia internacional de boliche, celebrada en Puerto Rico como parte de la Olimpiada Internacional para Oficiales de la Ley.

La información fue ofrecida por la Dirección de Deportes de la institución, que precisó que el evento se llevó a cabo el viernes 17 de abril de 2026 en el Carolina Bowling Center.

El equipo campeón estuvo integrado por los agentes Anggi Ramírez Durán, Olga Vergés, Eduardo Abreu Ovalles y José Manuel Rivas Tineo, bajo la dirección del capitán y entrenador Arquímides Pérez Sabatino.

Durante la competencia, el equipo de la Policía de Newark, New Jersey, ocupó el segundo y tercer lugar en la clasificación general.

Asimismo, la institución informó que participó en otras disciplinas deportivas, entre ellas baloncesto, softbol, tiro al blanco y golf, en el marco de la justa internacional, la cual inició el lunes 13 y culminó el día 20 de abril.