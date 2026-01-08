Escogido vence a los gigantes y sigue en el primero

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Travis Lakins lanzó con solidez durante poco más de cinco entradas, mientras que Pedro Severino despachó jonrón de dos carreras y Raimel Tapia bateó de 4-3 para que los Leones del Escogido vencieran anoche por blanqueada de 5-0 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

El triunfo de los melenudos (7-2) los mantiene en primer lugar del Todos contra Todos. Lakins (2-0) ganó el juego al presentarse en 5.2 entradas de dos hits, cuatro ponches y dos bases por bolas.

Los Gigantes (0-9) aún no encuentran el camino de la victoria y cada vez se alejan más de la clasificación.

La derrota fue para Steve Moyers (0-1). La blanqueada fue completada por Jefry Yan, Hansel Marcelino, Aneurys Zabala y Stephen Nogosek (1.0).