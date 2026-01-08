¡En la cima!
Escogido vence a los gigantes y sigue en el primero
Travis Lakins mantuvo bajo control a los bateadores de los Gigantes, quienes apenas pudieron batearle dos hits durante una actuación de 5.2 entradas
Travis Lakins lanzó con solidez durante poco más de cinco entradas, mientras que Pedro Severino despachó jonrón de dos carreras y Raimel Tapia bateó de 4-3 para que los Leones del Escogido vencieran anoche por blanqueada de 5-0 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.
El triunfo de los melenudos (7-2) los mantiene en primer lugar del Todos contra Todos. Lakins (2-0) ganó el juego al presentarse en 5.2 entradas de dos hits, cuatro ponches y dos bases por bolas.
Los Gigantes (0-9) aún no encuentran el camino de la victoria y cada vez se alejan más de la clasificación.
La derrota fue para Steve Moyers (0-1). La blanqueada fue completada por Jefry Yan, Hansel Marcelino, Aneurys Zabala y Stephen Nogosek (1.0).
Deportes
Águilas logran su 4to triunfo
Tony Reyes