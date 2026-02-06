5 cosas que tienes que saber del Super Bowl LX

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Cada año, millones de personas en todo el mundo se detienen para presenciar uno de los eventos deportivos más grandes y esperados del año: la Super Bowl.

Esta final de la National Football League (NFL) se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende el deporte, combinando emoción, espectáculo y tradición en una sola noche.

Desde los impresionantes shows de medio tiempo con artistas de talla mundial hasta los anuncios publicitarios que marcan tendencia, la Super Bowl es un reflejo del impacto del deporte en la sociedad.

A continuación, te presentamos cinco cosas que quizás no sabías:

¿Qué es la Super Bowl?



La Super Bowl es el partido más importante de la National Football League, (NFL), en español la Liga Nacional de Fútbol. En él se enfrentan los mejores equipos de la temporada para definir al campeón de la liga. En este partido los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles protagonizarán la edición LIX de este juego.

La National Football League se organiza en dos grandes grupos: la American Football Conference (AFC) y la National Football Conference (NFC). Cada una de ellos está compuesto por 16 equipos, que compiten hasta que siete llegan a los cuartos de final, también conocidos como los playoffs. De cada grupo (AFC y NFC) sale un finalista que compite en la NFL por ganar la liga.

¿Cuándo y dónde será la Super Bowl 2025?



Estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.EFE/EPA/ERIK S. LESSER

La Super Bowl 2025 tendrá lugar el 9 de febrero en el icónico Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, un escenario con una rica historia en el fútbol americano.

En esta edición, los Kansas City Chiefs buscarán hacer historia al conquistar el título por tercer año consecutivo, un logro sin precedentes en la era moderna de la NFL. Para ello, deberán enfrentarse a los Philadelphia Eagles, un equipo decidido a destronar a los actuales campeones y reclamar el trofeo Vince Lombardi.

Con dos de las franquicias más competitivas de los últimos años en juego, esta final promete ser un duelo electrizante que mantendrá en vilo a millones de espectadores en todo el mundo.

Bad Bunny, la gran fiesta de la noche

Bad Bunny durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LXEFE/EPA/Chris Torres

Bad Bunny aseguró este jueves que convertirá el escenario del Super Bowl en «una gran fiesta» y que llevará «mucha cultura puertorriqueña» al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

«Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura, indicó el artista puertorriqueño en una conferencia de prensa celebrada este jueves en San Francisco.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo.

«Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo», se limitó a decir.

«No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón», agregó.

El cantante reconoció que aún no ha asimilado todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, en los que ha estado «trabajando mucho» para ofrecer su mejor versión.

ICE no planifica operativos en el Super Bowl

Fotografía de archivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a las afueras del estadio donde se celebró el Super Bowl en 2025.

Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, afirmó este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no tiene planificados operativos migratorios para el Super Bowl LX.

«No hay operaciones planificadas de ICE o de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl, eso incluye todos los eventos relacionados con el Super Bowl durante la semana. ICE no está asignado como parte de nuestro equipo de seguridad», aseguró la jefa de seguridad de la liga.

Lanier habló en la conferencia de prensa que la NFL organiza año tras año para compartir los procedimientos de seguridad que se realizarán durante los eventos y el Super Bowl LX, que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, que se realizará el próximo domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

«Tenemos una gran relación con los socios federales, llevamos 18 meses trabajando para esta semana. Confío en que es una relación fuerte y que prima la seguridad, estoy segura de que nuestros planes conjuntos están en cuidar cada detalle del Super Bowl LX», confió Cathy Lanier.

La seguridad para el Super Bowl

Fotografía de archivo de agentes a las afueras del estadio donde se celebró el Super Bowl en 2025.EFE/Erik S. Lesser

La ejecutiva de la NFL subrayó que como en anteriores ediciones, el nivel de seguridad alrededor del Super Bowl es el que se aplica a los grandes eventos.

«Al igual que en años anteriores, contamos con el apoyo de más de 35 agencias federales, estatales y locales. Todas estas agencias están aquí para garantizar la seguridad del Super Bowl y de la comunidad circundante mientras se realizan todas las actividades en torno al evento», detalló.

Lanier confió en que con todo este apoyo, que está a la altura de un Mundial o una justa olímpica, el partido por el título de la NFL será un éxito en lo que a seguridad se refiere.

«Será similar a lo que se pueda ver en el Mundial de fútbol o en Juegos Olímpicos. Hay grupos de inteligencia supervisando y no hay ninguna amenaza que veamos como real o creíble; por lo que estamos listos», concluyó.