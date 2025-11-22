FIFA sanciona y desciende al equipo de San Cristóbal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El fútbol de la República Dominicana, especialmente el profesional, acaba de recibir un sorpresivo golpe, tras el anuncio de que una de las franquicias de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), sería expulsada y enviada a la LDF de Expansión para la próxima temporada, por amaño de partidos. A través de un comunicado de prensa hecho público este viernes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA estableció: “Los días 17 y 18 de noviembre, la Comisión Disciplinaria de la FIFA celebró dos sesiones en las que adoptó las siguientes decisiones: (…) Se expulsa al club Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana (LDF) 2025-26 y se desciende al primer equipo a la LDF Expansión a partir de la siguiente temporada por infringir el artículo 20 del CDF, tras participar en actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol”.“Asimismo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha ordenado a la Federación de Fútbol de la República Dominicana que se ponga en contacto con la FIFA e implemente un plan educativo de prevención contra la manipulación de partidos y competiciones”, culmina señalando la entidad. De acuerdo con informaciones recabadas por ESPN Digital, esta es la primera ocasión en que un equipo de la LDF es expulsado y designado hacia la liga de expansión en la historia de las competiciones profesionales del fútbol de esa liga.

La FIFA señaló, además, que ha notificado formalmente la decisión al equipo y a la LDF y que estos cuentan con un plazo de 10 días para obtener la misma con los fundamentos de lugar. Dicha decisión puede ser recurrida, de acuerdo con los reglamentos de la FIFA. En cuanto a rendimiento general, el Atlético San Cristóbal ocupa el último puesto de la tabla de posiciones de la fase regular de la temporada de la LDF tras 13 jornadas, teniendo solo dos putos, producto de dos empates y once derrotas con un diferencial de -43 goles. La sanción se produce en medio de una de las peores campañas deportivas registradas por el Atlético San Cristóbal, que marcha último en la tabla de posiciones con apenas dos puntos, producto de dos empates y 11 derrotas.