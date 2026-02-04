Día Mundial contra el Cáncer: Qué es, riesgos y la importancia de la prevención temprana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora este jueves y cada 4 de febrero para sensibilizar sobre la prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad con un llamado de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica a persistir en campañas de prevención y a llevar estilos de vida saludables para prevenirlo.

La doctora Angela Cabreja, presidenta de la entidad, explica que el cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales que invaden tejidos y órganos, y que surgen en cualquier parte del cuerpo y se clasifica según el tipo de célula afectada.

Refiere que los factores de riesgo son la genética, exposición a sustancias químicas y radiaciones, infecciones virales y bacterianas, mala dieta, tabaquismo y consumo de alcohol.

Explica que la prevención apunta a eliminar los factores de riesgo, como dejar de fumar, que constituye la principal causa de cáncer prevenible, así como consumir frutas, verduras y granos integrales.

Igualmente, recomienda desarrollar algún tipo de actividad física regular, protegerse del sol, vacunarse para prevenir contagio del Virus del Papiloma Humano (VPH) y hepatitis B, y realizarse chequeos médicos regulares.

Llamó a la población a tomar medidas preventivas y a buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas sospechosos.

En República Dominicana, los casos de cáncer aumentaron un 10 por ciento en el 2025, el cáncer de próstata y mama son los más frecuentes, lo que subraya la urgencia de fortalecer las políticas públicas y el acceso a servicios oncológicos.

En República Dominicana, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, con un 12 por ciento de posibilidades de padecerlo a lo largo de la vida; mientras en incidencia le siguen próstata y colorrectal.

A nivel global, se proyecta que en el año 2025 habrá 35 millones con cáncer, unos 10 millones de fallecimientos anuales.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas, con más de 400 mil casos diagnosticados anualmente en niños y adolescentes.

El 4 de febrero se conmemora a nivel mundial el día de la lucha contra esta enfermedad para crear conciencia, fomentar la prevención, promover la detección temprana y mejorar el acceso a tratamientos.