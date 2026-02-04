Evita engaños en San Valentín: Pro Consumidor supervisa precios y promociones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) puso en marcha un operativo especial de inspección a nivel nacional, con el objetivo de vigilar las ofertas, promociones y precios anunciados por los comercios con motivo de la celebración del Día de San Valentín, y evitar prácticas engañosas que afecten a la ciudadanía.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que estas acciones de supervisión se desarrollan de manera intensiva en tiendas por departamentos, floristerías, joyerías, restaurantes, perfumerías y plataformas de comercio electrónico, sectores donde tradicionalmente se registra un aumento significativo de ofertas durante esta festividad que se celebra el 14 de febrero de cada año.

Alcántara explicó que el operativo está enfocado en verificar la veracidad de la publicidad, el respeto a los precios exhibidos, así como la claridad y cumplimiento de las condiciones de las promociones, con especial atención a las garantías y políticas de devolución ofrecidas a los consumidores.

“El objetivo es prevenir abusos y prácticas comerciales engañosas que vulneren la confianza del consumidor, especialmente en una fecha de alto movimiento comercial”, precisó el funcionario.

Advirtió que todo comercio que incurra en irregularidades será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 358-05, reiterando que la institución no permitirá violaciones a los derechos de los consumidores.

Asimismo, exhortó a la población a informarse antes de comprar, comparar precios, leer detenidamente las condiciones de las ofertas y conservar sus comprobantes de pago, los cuales constituyen la principal evidencia para realizar reclamaciones.

Pro Consumidor recordó que mantiene canales habilitados para recibir denuncias, reclamaciones y ofrecer orientación, reafirmando su compromiso de defender los derechos de los consumidores y garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y responsables, especialmente en temporadas de alta demanda como el Día de San Valentín.