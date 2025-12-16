Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Un “sí” entre goles y jonrones: Jeremy Peña y Julia Grosso anuncian su compromiso

La pareja dio a conocer la noticia acompañada del mensaje: “Toda una vida contigo”, junto a un carrusel de imágenes del emotivo momento.

Jeremy Peña y Julia Grosso se comprometen

Merilenny Mueses
El deporte se une también desde el amor. El campocorto de los Astros de Houston, Jeremy Peña, y la futbolista profesional Julia Grosso, mediocampista del Chicago Red Stars, anunciaron su compromiso, sellando una historia que une al béisbol y al fútbol en un mismo escenario.

La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, acompañada del mensaje: “Toda una vida contigo”, junto a un carrusel de imágenes del emotivo momento.

En las fotografías se observa a Peña arrodillado frente a Grosso, quien, visiblemente emocionada, acepta la propuesta con un casto beso, en una escena que terminó entre sonrisas y lágrimas.

La pedida de mano se realizó en un ambiente romántico, decorado con flores blancas, pétalos de rosas rojas sobre la arena, velas y un gran corazón, junto al clásico letrero de “Marry Me”.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales, donde la pareja suele compartir momentos de su relación con sus seguidores.

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

