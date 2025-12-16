Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El deporte se une también desde el amor. El campocorto de los Astros de Houston, Jeremy Peña, y la futbolista profesional Julia Grosso, mediocampista del Chicago Red Stars, anunciaron su compromiso, sellando una historia que une al béisbol y al fútbol en un mismo escenario.

La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, acompañada del mensaje: “Toda una vida contigo”, junto a un carrusel de imágenes del emotivo momento.

En las fotografías se observa a Peña arrodillado frente a Grosso, quien, visiblemente emocionada, acepta la propuesta con un casto beso, en una escena que terminó entre sonrisas y lágrimas.

La pedida de mano se realizó en un ambiente romántico, decorado con flores blancas, pétalos de rosas rojas sobre la arena, velas y un gran corazón, junto al clásico letrero de “Marry Me”.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales, donde la pareja suele compartir momentos de su relación con sus seguidores.