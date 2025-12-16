La BBC reitera que se defenderá ante la demanda presentada por Donald Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La BBC anunció este martes que se "defenderá" de la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición engañosa del discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, que daba la impresión de que él incitaba a la violencia en los disturbios del Capitolio.

"Como ya hemos aclarado, defenderemos nuestra causa. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", indicó un portavoz de la corporación británica tras conocerse la decisión de Trump de iniciar medidas legales contra la BBC por la edición del discurso en el programa de investigación Panorama.

No queda claro si el anuncio significa que la BBC acudirá a los tribunales estadounidenses, algo que podría costarle millones de dólares, según destacan esta mañana varios expertos consultados por la misma cadena.

Según los medios, la demanda fue presentada en una corte federal de Florida y reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida, aunque algunos medios duplican esta cifra hasta los 10.000 millones por considerar que son dos los cargos (uno por difamación y otro por prácticas comerciales irregulares) y la demanda se aplica a cada uno de ellos.

La documental de Panorama, titulado 'Trump: segunda oportunidad', fue emitido poco antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso para sugerir que el mandatario iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios".

Esa edición ha sido calificada por Trump como "falsa, difamatoria y maliciosa".

Tras la controversia, la BBC reconoció que se trató de un "error de juicio" y pidió disculpas, pero dejó claro que no había una base legal para presentar una demanda por difamación.

El escándalo motivó la dimisión del director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, y colocó a la BBC ante una de las peores crisis de su historia.

La gran incógnita que se abre ahora es si la BBC acude a los tribunales de Florida a litigar por el caso, con el consiguiente gasto de millones de dólares, o si se aviene a aceptar un arreglo extrajudicial para que el equipo de Trump retire su demanda, lo que supondría por su parte un enorme daño reputacional.