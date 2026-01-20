Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los atletas Annie Henríquez, Rolando Antonio Sebelén, Rosanna García y Manuel Ortega, lograron una gran actuación en el torneo nacional de boliche, al conquistar medallas de oro, celebrado el fin de semana, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

La justa deportiva fue organizada por la Federación Dominicana de Boliche. Cada bolichero participó en seis juegos el sábado y domingo, compitiendo por los primeros lugares en el torneo.

El campeonato nacional, seguirá el próximo fin de semana, el 24 y 25 , del presente mes, en las diferentes categorías.

Reina un gran entusiasmo con la celebración de la justa de boliche, donde se escogerán, las selecciones en diferentes categorías, para los eventos internacionales.

Los ganadores en las diferentes categorías fueron en masculino juvenil, el oro para Manuel Ortega, con 2,550 pines; la plata para Ernesto Henríquez, con 2,550 y el bronce para Diego Campusano, con 2, 250.

En Senior primer lugar para Rolando Antonio Sebelén con 2, 570; plata para Raffy Sebelén con 2, 272 y bronce para Guillermo Collado, con 2, 328.

En super Senior oro para Agustín Pérez, 2,323; José Hotchel; plata con 2,217 y el bronce para Abundio Jaime, con 1, 943.

En femenino juvenil oro para Rosalía Guzmán, con 2, 324; la plata para Layla Dhawohara, con 2,276 y el bronce Avril Mejía, con 2, 202.

En Senior Anny Henríquez , ganó el oro con 2, 202; plata Lisbeth Palacios, con 2, 2,19 y Indhira Lora, 2, 31.

En súper Senior Rosanna García, con 2, 033; Olivia Linares, con 1,798 y el bronce para Flavia Roca, con 1, 760. Al final de las competencias se Llevó a cabo la premiación a los ganadores de las diferentes categorías a cargo de Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, junto al inmortal del Deporte Rolando Sebelén, contando con gran asistencia.