Henríquez, Sebelén, García y Ortega triunfan en nacional de boliche

El campeonato nacional, seguirá el próximo fin de semana, el 24 y 25 , del presente mes, en las diferentes categorías.

Los jugadores ganadores de medallas, en el torneo nacional, en el Sebelén Bowling Center.

Los atletas  Annie  Henríquez, Rolando Antonio Sebelén,  Rosanna García y Manuel Ortega, lograron una gran actuación  en el torneo nacional de boliche, al conquistar medallas de oro, celebrado el fin de semana, en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center.

La justa deportiva fue organizada por la Federación Dominicana de Boliche. Cada bolichero participó en seis juegos el sábado y domingo,  compitiendo por los primeros  lugares en el torneo.

Reina un gran entusiasmo con la celebración de la justa de boliche, donde se escogerán, las selecciones en diferentes categorías, para los eventos internacionales.

Los ganadores en las diferentes categorías  fueron en masculino juvenil, el oro para Manuel Ortega, con 2,550 pines; la plata para  Ernesto Henríquez, con 2,550 y el bronce para Diego Campusano, con 2, 250.

 En Senior primer lugar para Rolando Antonio Sebelén con 2, 570; plata para  Raffy Sebelén con 2, 272 y bronce para  Guillermo Collado, con 2, 328.

 En super Senior oro para Agustín  Pérez, 2,323;  José Hotchel; plata con 2,217 y el bronce para  Abundio Jaime,  con 1, 943.

En femenino juvenil oro para  Rosalía  Guzmán, con  2, 324; la plata para Layla Dhawohara, con  2,276 y el bronce  Avril Mejía, con  2, 202.

En Senior Anny Henríquez , ganó  el oro con 2, 202; plata   Lisbeth   Palacios, con 2,  2,19 y  Indhira Lora, 2, 31.

En súper  Senior Rosanna García, con 2, 033;   Olivia Linares, con  1,798 y  el bronce para Flavia Roca, con 1, 760. Al final de las competencias  se  Llevó  a cabo la premiación  a los ganadores de las diferentes categorías a cargo de Francis Soto, presidente de la Federación  de Boliche Dominicana, junto al inmortal del Deporte Rolando Sebelén,  contando con gran asistencia.

