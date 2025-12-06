Honran a David Ortiz con el Humanitarian Award 2025

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La prestigiosa entidad The Trust for the Américas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) entregaron ayer el reconocimiento “el Humanitarian Award 2025” al miembro inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, en reconocimiento a su destacada labor a favor de la niñez vulnerable, quien de paso se convirtió en el “primer dominicano” que recibe tan alta distinción global.

Durante la ceremonia, el inmortal de Cooperstown y del deporte dominicano, David Ortiz agradeció la distinción y reconoció el trabajo de profesionales y organizaciones que hacen posible esta misión.

David Ortiz en su discurso.

El acto, efectuado en el Centro de Convenciones del MIREX, fue encabezado por el canciller Roberto Álvarez, el representante de la OEA en el país, Luis Esteban de la Torre, y la directora ejecutiva de The Trust for the Americas, Linda Eddleman.

El extoletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, con su Fundación Children’s Fund, ha venido generando desde hace años una labor altruista y humanitaria que ha permitido 1,676 cirugías cardíacas pediátricas, así como evaluaciones y atenciones especializadas para más de 16,000 niños tanto en República Dominicana como en Nueva Inglaterra, Estados Unidos.

Entre las grandes personalidades mundiales que le han otorgado “el Humanitarian Award”, se encuentran Bill Clinton, Juanes y Stanley Motta, y por primera vez reconoce a un ciudadano dominicano, resaltando la proyección hemisférica del trabajo.