Día Mundial del Voluntariado: bienestar, comunidad y compromiso social

Para muchas personas, participar en causas comunitarias deja de ser un “extra” y se convierte en una fuente de salud emocional, de equilibrio y de propósito. Y es que hacer labor voluntaria, no solo transforma vidas fuera de nosotros: también aporta beneficios profundos para quienes dan su tiempo. Cada 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Voluntariado, una fecha dedicada para recordar a aquellos que trabajan de manera desinteresada en construir un mejor entorno.

Beneficios del voluntariado para la salud y el bienestar personal

Mejora la salud mental y emocional. Estudios de la Clínica Mayo de Estado Unidos muestran que quienes realizan labores de voluntariado tienden a tener menores niveles de depresión, ansiedad y estrés, y mayores sensaciones de bienestar y relajación.

Brinda un sentido de propósito y autoestima. Ayudar a otros genera un sentimiento de utilidad y pertenencia: los voluntarios suelen reportar una mayor satisfacción con la vida y un sentido claro de contribución social.

Favorece la salud física. Muchas actividades voluntarias implican movimiento, actividad, contacto social — factores que benefician el bienestar físico general.

Fortalece el sentido de comunidad, conexión y redes sociales. A través del voluntariado se construyen vínculos, se conocen nuevas personas, se refuerza el tejido social: esto combate el aislamiento y crea redes de apoyo mutuo.

Voluntariado en Latinoamérica: contexto regional

En la región de América Latina y el Caribe, se estima que el trabajo voluntario —formal e informal— suma un equivalente a 13.3 millones de voluntarios a tiempo completo.

Aunque parte de ese voluntariado es informal, esta red de solidaridad refleja una larga tradición de compromiso y comunidad. A nivel corporativo, muchas empresas en la región integran programas de voluntariado dentro de sus iniciativas de responsabilidad social — lo que permite canalizar talento, recursos y valores hacia causas comunitarias.

Estos datos muestran que el voluntariado no es un fenómeno aislado — es una fuerza comunitaria con participación masiva en Latinoamérica, llena de impacto social y personal.

Mentoría que transforma trayectorias

En el Día Internacional del Voluntariado, Samsung destaca la importancia del voluntariado intelectual por medio de las mentorías ofrecidas en su programa global Solve for Tomorrow, que incentiva a estudiantes de escuelas públicas a desarrollar soluciones de impacto social basadas en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Implementado por Samsung en varios países de América Latina, el programa cuenta anualmente con el apoyo de equipos de voluntarios que contribuyen al desarrollo técnico y personal de los jóvenes participantes. Además de orientar a los estudiantes en la evolución de sus prototipos, los colaboradores de Samsung también ayudan a fortalecer habilidades de comunicación, argumentación y presentación.

En algunos países, el apoyo comienza desde la fase inicial del programa, con entrenamientos introductorios de Design Thinking para estudiantes y profesores, reforzando el compromiso de Samsung con la difusión del conocimiento y el desarrollo educativo.

En Brasil, los colaboradores de Samsung realizan mentorías técnicas e inspiracionales y participan en simulaciones de pitches. En México, Chile, Bolivia y Argentina, los voluntarios de la empresa actúan desde el análisis inicial de los proyectos hasta el acompañamiento de los equipos finalistas. En Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Perú, el enfoque está en apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la narrativa y en la preparación para el pitch final.

El impacto de este trabajo va más allá de la evolución técnica de los proyectos. El contacto directo con profesionales de Samsung amplía repertorios, fortalece habilidades socioemocionales y ayuda a abrir nuevas perspectivas de futuro para los jóvenes involucrados.

“Ver cómo los jóvenes de la región se apropian de su aprendizaje, cómo descubren que la tecnología puede ser un puente para cambiar su realidad, es el motor que nos impulsa a seguir apoyando programas como Solve for Tomorrow. Esta iniciativa cobra especial significado porque abre puertas a oportunidades que pueden transformar vidas”, destacó María Fernanda Hernández, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung para Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela.

Samsung refuerza su compromiso con el desarrollo social en esta fecha, valorando iniciativas de voluntariado que incentivan el protagonismo juvenil y estimulan la formación de la próxima generación de innovadores de la región.