Banco Central fija tasa de cambio del dólar para operaciones hasta el lunes 8 de diciembre

El mercado cambiario dominicano inicia este sábado, 6 de diciembre de 2025, con la tasa de referencia del dólar estadounidense establecida por el Banco Central, la cual se mantendrá vigente para las operaciones comerciales y financieras hasta el próximo lunes, 8 de diciembre.

La institución emisora dio a conocer las tasas oficiales de compra y venta resultantes del cierre de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) del pasado viernes.

Detalles de las tasas de referencia

En estricto cumplimiento con lo estipulado en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, las tasas de cambio del Banco Central fijadas son:Tasa de Compra (RD$/US$): RD$64.2044 por cada dólar estadounidense.Tasa de Venta (RD$/US$): RD$64.7921 por cada dólar estadounidense.

Estas cifras, producto del promedio ponderado de las transacciones realizadas el día anterior en el mercado spot (excluyendo operaciones en el mercado de derivados financieros), servirán como marco de referencia para las instituciones financieras durante la jornada del fin de semana y el inicio de la siguiente semana laboral.

Norma para la Revaluación de ActivosEl Banco Central también recordó a los actores del sistema financiero que, acorde a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio oficial a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será, específicamente, la referida tasa de compra del mercado spot (RD$64.2044/US$).

Esta disposición es vital para el correcto asiento contable y la gestión de riesgos de las entidades bancarias y cambiarias del país.