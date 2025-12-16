INEFI realiza entrega del remozado play Liga Añeja en SFM

Publicado por Tony Garcia Creado: Actualizado:

La coordinación provincial Duarte del instituto nacional de educación física, encabezada por Junior Matrille, realizó formal entrega del play de La Liga Añeja, el cual está enclavado dentro del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de esta ciudad.

En el acto de entrega estuvieron presentes Hipólito Almonte en representación de ASOMAPRODUARTE, así como también Máximo Feliz, quien funge como encargado de la instalación y los entrenadores de las pequeñas ligas que hacen vida dentro de la planta física.

“Por disposición de nuestro director ejecutivo Alberto Rodríguez, hoy estamos entregando el remozamiento de este terreno, el cual se vio afectado por las lluvias luego de la celebración de los juegos escolares y nuestro director nos dio instrucciones de buscar al mejor para realizar este tipo de trabajo que es Rafael Alfredo Sánchez (Felo) y aquí hoy estamos felices de ver tantos niños que podrán hacer uso del mismo” manifestó Matrille.

Posteriormente el presidente de la Asociación de Managers Softbolistas de la Provincia Duarte ASOMASPRODUARTE, Hipólito Almonte agradeció el gesto de desprendimiento de la dirección ejecutiva del INEFI, en la persona de Alberto Rodríguez y todo el equipo que le acompaña, por cumplir con su promesa en tiempo récord en la entrega de dicha instalación.

Además de Almonte, también estuvo presente José Luis Marte (Jampa) de la Liga María y la Liga José Jiménez.