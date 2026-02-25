INEFI realiza remozamiento de cancha en Liceo Nueva Esperanza en porquero SFM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cumpliendo con el programa “INEFI te escucha y resuelve” la coordinación del órgano descentralizado, encabezada por Junior Matrille realizó el remozamiento de la cancha del Liceo Nueva Esperanza, ubicado en la comunidad de Porquero, perteneciente al Distrito Municipal de Cenovi, en la provincia Duarte.

Este se convierte en el centro No. 129 en recibir el impacto del órgano descentralizado dentro de la ciudad del Jaya, por disposición del director ejecutivo Alberto Rodríguez, se procedió a realizar la colocación de aros y tableros con sus mallas, así como también la pintura dentro de la cancha mixta del referido centro.

Junior Matrille agradeció el nivel de receptividad por parte de los profesores y estudiantes del plantel escolar, así como también la disposición del director ejecutivo Alberto Rodríguez, en poner el oído en el corazón de esta comunidad.

“Hoy nos encontramos en esta comunidad de Porquero, donde estamos llevando alegría al Liceo Nueva Esperanza, el cual alberga una matrícula de 215 estudiantes, que gracias a nuestro director Alberto Rodríguez hoy puede practicar baloncesto y voleibol en una instalación digna para su recreación” expresó Matrille.

Este remozamiento fue bien recibido por la dirección del plantel, el cual encabeza el Lic. Nicolás Antonio García y al mismo tiempo por parte del personal docente, administrativo y de apoyo.