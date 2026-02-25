Copa Mega Gym 2026 posiciona a Santiago como escenario de gimnasia artística de alto nivel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Copa Mega Gym 2026, celebrada del 19 al 21 de febrero en el Multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), concluyó de manera exitosa y se , consolidó como uno de los encuentros de gimnasia artística de mayor nivel competitivo y organizativo del calendario deportivo nacional.

Con la participación de cientos de atletas nacionales e internacionales, la competencia evidenció talento, disciplina y preparación técnica, proyectando a Santiago como un escenario relevante para el desarrollo de esta práctica en la región.

Entre las ganadoras, de diferentes categorías figura en el Nivel 10 Emily R. Valencia, Yoandry Espinal del Nivel 8, Elianni Caminero del Nivel 7, Miranda Torres del Nivel 6, Emma Contreras del Nivel 5, Zoe Salcedo y María Polanco niveles 4 y 3 respectivamente. Niveles 2, 1, Excell Gold, Excell Silver, Renata Langumas, Laia Ventura, Eunice Rodríguez y Briana Peralta. El club ganador de la Mega Copa fue OD Gymnastics.

Copa Mega Gym 2026Fuente externa

La Copa contó con el aval de la Federación Dominicana de Gimnasia Artística, la dirección técnica de Aida Moguel y la subdirección técnica de María Fernanda Román.Las rutinas fueron evaluadas por jueces certificados internacionalmente, garantizando un proceso competitivo, transparente y acorde a estándares de alto nivel.

El evento fue organizado por Mega Gym, bajo la dirección de Claudia Checo de Knupper, en el marco de la celebración de los 15 años de la institución, dedicada a transformar de manera positiva a niños y jóvenes a través del deporte y actividades que contribuyan a su desarrollo integral.

La jornada también resaltó los valores culturales de la ciudad sede, integrando un museo carnavalesco y una propuesta escénica inspirada en la identidad santiaguera, realizada por el arquitecto Kiwa Dominguez. Entre lechones, comparsas, bailes y expresiones artísticas, la competencia se desarrolló como un espacio abierto a todo público, combinando deporte, cultura y comunidad en un mismo escenario.

Copa Mega Gym 2026Fuente externa

Durante el acto institucional por los 15 años de Mega Gym, su directora general, Claudia Checo de Knupper agradeció el respaldo y dijo que no se trata solo de una competencia, sino un recordatorio de lo que realmente importa, “que cada niño que pase por este espacio salga no solo más fuerte en su cuerpo, sino más claro en su corazón.”

La realización de esta edición fue posible gracias al respaldo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Baltimore Dominicana, Agrofen, Blady Beato, junto a empresas y colaboradores que apoyaron esta celebración deportiva.