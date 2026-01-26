Inician los Juegos Militares con destacados atletas

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La versión 55 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicada al mayor general (r) Iván Aquiles Hernández Oleaga, ERD., fue inaugurada, con destacados atletas.

Bajo la bendición del Todopoderoso, con aguaceros intermitentes, el presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD., pidió el permiso correspondiente al mayor general Delio Colón Rosario, ERD., inspector de las FF. AA., quien representó al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

El presidente del Comité Organizador, general brigada Eurer Sierra Pérez, FARD., tuvo a su cargo las palabras centrales del acto donde resaltó la unión, disciplina y la vocación deportiva de los miembros de los institutos castrenses del país. Siempre con la amenaza de las lluvias el acto protocolar continuó con el juramento deportivo a cargo del segundo teniente Cristian Pinales, FARD., destacado atleta de los anfitriones de la jornada.

En este mismo orden se procedió al encendido del fuego deportivo que estuvo a cargo de la cabo Santa Cotes Villa, FARD., que fue escoltada por atletas de las cuatro instituciones que participan.