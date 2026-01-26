Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Horóscopo de hoy 26 de enero de 2026 para cada signo del zodiaco

Descubre qué depara el horóscopo hoy para tu signo. Momentos de trabajo, afecto y decisiones increíbles te esperan.

ARIES 2/03-21/04

Trabajarás de sol a sol para llegar a la meta. Trata de no canalizar tu vida a través del trabajo, dale espacio a los afectos.

TAURO 22/04-21/05

Tu sonrisa pegadiza más la cuota de comicidad que llevas, contagiará de bienestar a todos los que te rodean. Cultivarás nuevas amistades.

GÉMINIS 22/05-21/06 

Momento de desaciertos. No te irá bien, pero saldrás adelante a fuerza de constancia y estabilidad. Escucha a tus seres queridos.

CÁNCER 22/06-21/07

Pasarás momentos soñados de ternura y afecto. Desplegarás una intensa actividad social que te convertirá en centro de atención.

LEO 22/07-21/08

Tu cuerpo puede verse afectado por la tensión. Busca vías de escape que favorezcan a tu estado. Te favorecerá tomar cartas en el asunto.

VIRGO 22/08-21/09

Estarás hiperactivo. Buscarás canalizar tus energías a través del trabajo. No llegues a los límites o saldrás perdiendo.

LIBRA 22/09-21/10

Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones.

ESCORPIO 22/10-22/11

Los consejos de los demás te resultarán inútiles, porque ellos desconocen tus verdaderas motivaciones y proyectos.

SAGITARIO 23/-21/12

Lo que se presente, tanto lo bueno como lo malo, estimulará tu espíritu de hacha. Aprovecha el momento de bienestar.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Señal de alerta. Un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro. Tu espíritu aventurero generará un caos sentimental.

ACUARIO 22/01-21/02

Te sientes entre dos caminos a elegir. Ambas opciones son tentadoras. No te apresures, deja que el tiempo actúe como guía.

PISCIS 22/02-21/03

Estarás sentimentalmente regular. Pero en contrapartida al infortunio en el amor serás más afortunado en el resto de tu vida.

