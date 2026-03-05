Jayson Tatum regresará a Boston, 9 meses tras cirugía del tendón de Aquiles

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, está a punto de regresar a la acción de la NBA nueve meses después de sufrir una ruptura en el tendón de Aquiles derecho durante los playoffs de la temporada pasada.

Tatum fue listado como cuestionable en el informe de lesiones de los Celtics el jueves, antes del partido en casa del equipo contra los Dallas Mavericks el viernes por la noche.

Es la primera vez en esta temporada que no ha sido listado como apartado y en rehabilitación por la lesión que sufrió durante el Juego 4 de la derrota de Boston en las semifinales de la Conferencia Este ante los New York Knicks el pasado mayo.

El presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens, ha dicho que Tatum no sería autorizado a regresar hasta que estuviera listo para jugar tanto física como mentalmente. Ese momento podría haber llegado.

Tatum también había indicado previamente que su regreso a la cancha sería en un partido en casa. Los Celtics (41-21) tienen 20 partidos restantes en la temporada regular, incluidos 11 en el TD Garden. Boston se encuentra actualmente en el segundo lugar de la clasificación del Este.