Así fue el reencuentro entre Luis Abinader y Hensel Aquino García “Pico de Oro”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un gesto de reconocimiento al talento y la determinación de la juventud dominicana, el presidente Luis Abinader recibió este jueves al estudiante de 13 años Hensel Aquino García, a quien el mandatario bautizó como “Pico de Oro” por su notable elocuencia y seguridad al expresarse.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Privado del Palacio Nacional, el jefe de Estado estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, con quien conversó con el joven sobre sus aspiraciones académicas y la situación de su centro educativo.

El presidente Abinader valoró la determinación y claridad del joven al expresar sus metas y lo motivó a continuar esforzándose en sus estudios, destacando la importancia de la educación, la disciplina y la preparación para contribuir al progreso del país.

Asimismo, el mandatario destacó que jóvenes como Hensel representan el talento y el potencial de la juventud dominicana cuando cuentan con el respaldo de su familia y su formación educativa, y lo exhortó a continuar preparándose y desarrollando sus capacidades.

Durante la conversación, Hensel Aquino García expresó su interés de continuar sus estudios superiores en las áreas de Relaciones Internacionales y Derecho, con el propósito de aportar desde su formación académica al desarrollo de la sociedad dominicana.

El joven, quien cursa el segundo de bachillerato en la Escuela Felicia Cuesta Díaz, ubicada en la comunidad de Básima, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, estuvo acompañado de sus padres, Jenrry Aquino Caraballo y Estela Margarita García, así como de su hermano gemelo, Hendel Aquino García, durante el encuentro, lo que reflejó el respaldo familiar en este importante momento.