¿Jugará Jeremy Peña para RD en el Clásico Mundial? Médicos responden

Los Houston Astros enviaron al campocorto All-Star Jeremy Peña a ver a un especialista en manos el jueves para un examen más detallado de una lesión en su dedo anular derecho que ha hecho que su disponibilidad inmediata para el Clásico Mundial de Béisbol sea incierta.

El gerente de los Astros, Joe Espada, dijo a los reporteros en el complejo de entrenamientos de primavera del equipo que Peña tenía algunos daños en el área de la uña del dedo después de fildear un fuerte rodado para el equipo nacional de República Dominicana durante un partido de exhibición el miércoles. Peña fue retirado después de eso.

La República Dominicana juega su primer partido del WBC el viernes en Miami contra Nicaragua.

Peña, de 28 años, viene de su mejor temporada en la carrera en 2025, cuando fue seleccionado por primera vez al equipo All-Star y bateó .304 con un OPS de .840 y 20 bases robadas.