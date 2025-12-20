Jonrón de Bonifacio guía a Tigres sobre las Aguilas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Emilio Bonifacio despachó cuadrangular de tres vueltas en la quinta entrada y luego disparó tubey y anotó en carrera el octavo, y el derecho abridor Adonis Medina tiró cinco entradas en blanco para que los Tigres del Licey vencieran anoche 4-2 a las Aguilas Cibaeñas, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la fama de Cooperstown, en el Estadio Cibao.

Con su triunfo, los azules rompen una racha de cuatro derrotas al hilo para poner su récord en 20-26 para seguir en lucha por la clasificación en busca de alcanzar a los Leones del Escogido y Estrellas Orientales.

Mientras los cibaeños ponen ahora su marca en 30-16 y aún siguen firmes en el primer lugar de la justa.

En su labor completa, Medina (2-1) lanzó cinco innings en blanco de solo dos hits, un boleto y cinco ponches. Perdió el relevista Drew Parrish (2-3) al permitir el cuadrangular de las tres carreras de Emilio Bonifacio. Jean Carlos Mejía tiró el noveno de una vuelta para acreditarse el salvamento.

Por los Tigres, Emilio Bonifacio conectó jonrón y doble, con tres empujadas y una anotada y David Hensley un imparable. Por las Aguilas, Leody Taveras y Geraldo Perdomo ligaron dos inatrapables; Steward Berroa y Aderlin Rodríguez un inatrapable.