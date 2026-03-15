Poder Judicial capacita a abogados en tramitación digital de expedientes en Santo Domingo Este

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El Poder Judicial dominicano a través de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizó este sábado el Taller Tramitación digital de expedientes para abogados y abogadas, con el objetivo de instruirles sobre el servicio judicial adaptado a las nuevas tecnologías, encuentro realizado en la Ciudad Judicial Santo Domingo Este.

En el taller participaron 78 de abogados y abogadas litigantes, quienes recibieron información sobre la Transformación Digital en la Justicia, a cargo de la magistrada Danery Nolasco González, jueza de paz de la Segunda Sala del Juzgado Especial de Tránsito de Monseñor Nouel.

La magistrada explicó el funcionamiento del proceso a través de la virtualidad, las facilidades que la ley sobre Uso de Medios Digitales ofrece a las partes con las audiencias virtuales, las que se pueden realizar en todas las materias y etapas procesales, excluyendo solamente la jurisdicción penal.

“De eso es que se trata lo que estamos viendo hoy, que usted pueda tener ese acceso, esa transparencia, verifique que todo lo que está ahí es lo mismo que ve el juez al momento de decidir; que todo lo que deposita la otra parte está ahí plasmado”, explicó la magistrada Nolasco González.

Mientras que el ingeniero Miguel Vásquez, coordinador de sistemas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Poder Judicial abordó el tema: Componente tecnológico de la transformación e innovación digital y Ecosistema digital judicial y modernización tecnológica.

El ingeniero Vásquez indicó que desde el Poder Judicial trabajan en interoperabilidad con la Procuraduría General de la República, Registro Inmobiliario, el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones.

Asimismo, precisó que dentro del ecosistema digital judicial han desarrollado la firma electrónica, al tiempo de destacar la importancia del nuevo portal justicia.gob.do puesto a la disposición del usuario.

“Y esta herramienta de justicia.gob.do es nuestro portal unificado, y busca justicia para todos a solo un clic, y de esta forma desde que usted ingresa puede ver todo lo relacionado con el Poder Judicial y todos los servicios que allí se encuentra y que pueden ser utilizados sin ningún tipo de problemas”, destacó Vázquez.

En el taller, Mariloy Díaz, directora de Administración General del Servicio Judicial del Poder Judicial, abordó el tema: Servicios enfocados en las personas. Fortalecimiento, formación y acceso, quien explicó que esta nueva modalidad de servicio significa un cambio de paradigma de un modelo basado en el papel y en la presencialidad a un servicio fortalecido y accesible.

Asimismo, en el taller se informó a los profesionales del derecho, que estas nuevas maneras del ofrecer el Servicio Judicial están en armonía con la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, núm. 339-22.

La jueza Mery Laine Collado, presidente de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo fungió de moderadora del evento.

Las palabras de bienvenida al encuentro fueron pronunciadas por el abogado José Fernando Pérez Vólquez; mientras que las de clausura estuvieron a cargo de Diego Babado Torres, expresidente del Colegio de Abogados, quien destacó la importancia de la capacitación recibida para los profesionales del derecho.