José Berríos no podrá lanzar en el Clásico Mundial por inflación en el codo

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Justo cuando parecía que José Berríos había vuelto a ser el mismo, una resonancia magnética arruinó esos planes.

Berríos se sometía a pruebas para su seguro, con la esperanza de unirse a Puerto Rico para los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, pero una resonancia magnética mostró inflamación en su codo derecho.

Los Blue Jays, tras una resonancia magnética posterior, detectaron lo que John Schneider llamó "una inflamación diferente" a la de finales de la temporada pasada.

¿La buena noticia? No es nada estructural, nada que afecte sus ligamentos. ¿La mala noticia? Berríos fue descartado de la apertura programada del jueves y los Blue Jays ahora están en la etapa de "recopilación de información".

“Es extraño. La resonancia magnética detecta algo, y lo que siento es muy diferente”, dijo Berríos. “La resonancia magnética indica que tengo inflamación, así que debemos ocuparnos de eso”.

Schneider coincidió con Berríos, diciendo que si este no fuera un año de WBC y la resonancia magnética inicial no fuera necesaria para el seguro, no habríamos hablado de esto. Lo que Schneider quiere decir —y Berríos dijo prácticamente lo mismo— es que no hubo señales de advertencia ni síntomas fuera de lo normal. Incluso es posible que esto sea una suerte para los Blue Jays, detectar la inflamación en las primeras etapas, pero no es la noticia que nadie quería a estas alturas del campamento.