Las figuras que guiaron a RD a cuartos del Clásico Mundial 2026

República Dominicana ha exorcizado oficialmente los demonios del Clásico de 2023.

Gracias a una ofensiva que rompió récords y una rotación constante, "Plátano Power" logró un récord perfecto de 4-0 en el Grupo D, asegurando el primer puesto de cara a los cuartos de final.

Si bien todo el elenco estuvo a la altura de las expectativas, cinco figuras se destacaron como los arquitectos de esta primera ronda dominante.

1. Juan Soto

Juan Soto

El toletero de Juan Soto demostró por qué sigue siendo el bateador disciplinado más temido del mundo. Fue el catalizador de una ofensiva que anotó 41 carreras en tan solo cuatro juegos.

Su momento más destacado de la ronda fue contra Holanda, donde conectó un jonrón de dos carreras para asegurar una victoria por 12-1 por la regla de la misericordia. Cerró la fase de grupos con un jonrón en la final contra Venezuela, manteniendo así su reputación de jugador estrella en partidos importantes.

2. Fernando Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr. marcó la pauta en la parte alta de la alineación con su juego agresivo y su potencia de élite. Terminó la ronda de grupos con jonrones contra Israel y Venezuela.

Su jonrón solitario en la primera entrada contra Venezuela desencadenó una ráfaga de jonrones que permitió a los primeros cuatro bateadores de la alineación dominicana conectar jonrones, asegurando así el primer puesto del grupo al inicio del encuentro.

3. Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr.

En su esperado debut en el Clásico Mundial de Béisbol, Vladdy fue una pieza clave en el centro de la alineación.

Guerrero Jr. fue clave para que República Dominicana estableciera un nuevo récord del CMB de jonrones en una sola ronda del grupo (13). Conectó jonrones en dos juegos cruciales consecutivos contra Países Bajos y Venezuela, aportando el impulso necesario para desmantelar los mejores cuerpos de lanzadores del Grupo D.

4. Junior Caminero

Junior Caminero

La estrella revelación del torneo, el talentoso Junior Caminero, pasó de ser un prospecto a un pilar en cuestión de días. Comenzó el torneo con fuerza, conectando un jonrón en la victoria inicial por 12-3 sobre Nicaragua, y continuó con otro batazo contra Holanda.

Su capacidad para ofrecer una producción de élite desde el bateador designado y la tercera base le dio al mánager Albert Pujols la flexibilidad para alinear la alineación más completa del torneo.

5. Albert Pujols

Albert Pujols

En su debut como mánager de la selección nacional, el futuro miembro del Salón de la Fama demostró un liderazgo magistral en el vestuario.

Pujols navegó sin tropiezos en un "Grupo de la Muerte" entre Venezuela y Países Bajos. Su decisión de apoyarse en la identidad de poder del equipo resultó en una histórica producción de 41 carreras, y su gestión de una rotación liderada por Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara mantuvo al equipo con energía para su próximo choque de cuartos de final contra Corea del Sur.