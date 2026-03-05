República Dominicana eleva la dominicanidad en Corea con la celebración de la Semana de la Patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Seúl, Corea.- La embajada de la República Dominicana ante la República de Corea celebró del 21 al 28 de febrero la Semana de la Patria en Corea 2026, una agenda diplomática, académica y cultural organizada en el marco del 182.º Aniversario de la Independencia Nacional, que elevó con fuerza la identidad dominicana y reafirmó los excelentes lazos bilaterales entre ambos países.

La actividad central fue la Gala de Recepción Oficial con motivo del 182.º Aniversario de la Independencia Nacional, encabezada por la embajadora de la República Dominicana ante la República de Corea, Su Excelencia Angie Shakira Martínez Tejera, junto al equipo diplomático que integra la misión.

El evento congregó a 300 invitados especiales de alto nivel, incluyendo altas autoridades del Gobierno coreano, miembros de la Asamblea Nacional, una amplia representación de embajadores de todas las regiones y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Seúl, representantes de organismos internacionales, líderes empresariales, académicos, directores y altos ejecutivos de los principales medios de comunicación del país, así como destacadas personalidades de la sociedad civil coreana.

Durante su intervención, la embajadora dominicana subrayó que la independencia dominicana constituye un compromiso vivo con la libertad y la soberanía, destacó que la República Dominicana y la República de Corea comparten trayectorias históricas marcadas por la resiliencia y la superación, y reafirmó su compromiso con profundizar las relaciones bilaterales, ampliando la cooperación en áreas como educación, tecnología, comercio, inversión e industrias creativas.

“Nuestra independencia no es simplemente un capítulo en los libros de historia, ni es algo que se hereda automáticamente. Debe renovarse generación tras generación, día tras día, porque la lucha por la libertad no cesa, evoluciona y se transforma. Es en esa búsqueda permanente de libertad donde la República Dominicana encuentra una resonancia significativa con la República de Corea. Ambas naciones conocen la adversidad y han demostrado resiliencia apostando por la educación, la innovación, la disciplina y el trabajo como pilares de transformación nacional.”

Por su parte, Su Excelencia Lee Jooil, director general para América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea, transmitió las felicitaciones del Gobierno y del pueblo coreano al pueblo dominicano. En su intervención, resaltó los ideales fundacionales de “Dios, Patria y Libertad” como expresión del carácter democrático de la República Dominicana, valoró la contribución dominicana a la estabilidad y la paz en el Caribe y destacó la evolución positiva de las relaciones diplomáticas desde 1962.

El brindis oficial estuvo a cargo del Sr. Jun Byung-Hyun, cónsul general honorario de la República Dominicana en Corea y presidente de The Willbes & Willbes Dominicana, quien expresó sus deseos de prosperidad para ambos países y de fortalecimiento continuo de la amistad y la cooperación bilateral.

La ceremonia inició con una marcha ceremonial encabezada por cinco oficiales militares, entre ellos el teniente de corbeta dominicano José Jorge Polanco Torres, quien tuvo a su cargo portar la bandera nacional, seguida de la interpretación de los himnos nacionales a cargo de la soprano dominicana Teomi Escaño, acompañada por un coro de 30 niños coreanos seleccionados por sus sobresalientes cualidades vocales.

La recepción fue concebida como una experiencia cultural integral que permitió a los invitados vivir la esencia de la República Dominicana en Corea. Desde la gastronomía y los elementos decorativos hasta la música, cada detalle fue cuidadosamente concebido para reflejar la identidad, la calidez y la vitalidad del pueblo dominicano.

Los asistentes disfrutaron de una amplia selección de platos tradicionales y postres típicos preparados por la dominicana Gendi Medina, que reflejaron la riqueza y diversidad de la gastronomía dominicana.

“La Esquina Dominicana”, inspirada en el tradicional colmado, se convirtió en uno de los espacios más emblemáticos de la noche, exhibiendo productos representativos y marcas país como rones dominicanos, cigarros premium, cacao y café, junto a muestras de la riqueza agrícola nacional.

El espíritu y el colorido del carnaval dominicano se hicieron presentes a través de una vibrante presentación de los tradicionales Diablos Cojuelos, aportando identidad y energía a la velada. Los ritmos nacionales, merengue y bachata, marcaron el pulso de la velada mediante una coreografía especial interpretada por cuatro bailarines profesionales bajo la dirección del coreógrafo Jhonatan Jiménez, seguida de la actuación en vivo de la Orquesta Latin Band, logrando que invitados dominicanos y coreanos compartieran la pista de baile en un ambiente de auténtica integración cultural.

Durante la gala, la embajada presentó la iniciativa “Orgullo Dominicano en Corea”, un reconocimiento destinado a destacar a dominicanos que, por su trayectoria y trabajo, ponen en alto el nombre de la República Dominicana en la República de Corea. En esta primera edición, recibió el reconocimiento Melissa Cedeño, actriz y modelo dominicana radicada en Corea del Sur, por su disciplina y excelencia académica, así como por su destacada trayectoria en la industria audiovisual y de la moda, proyectando con dignidad la imagen de la República Dominicana en este país asiático.

En un gesto de especial significado cultural, la diplomática de carrera, Angie Martínez, vistió un hanbok (traje tradicional coreano) confeccionado para la ocasión con los colores de la bandera nacional, como muestra de respeto hacia las tradiciones de la República de Corea y del espíritu de amistad que caracteriza las relaciones entre ambos países. La pieza fue creada por la reconocida diseñadora coreana Kim Wanjung, quien la ofreció como expresión de amistad y como augurio de éxito para la gestión de la embajadora Martínez en la República de Corea.

La embajadora expresó un agradecimiento especial al Señor Jun Byung-Hyun; al presidente de ESD Group, Semi Choi; al presidente de la Korean Cultural Association, Samuel Chung; a Jiyoung Kim, presidenta de la Global Culture Economy Link Association (GCEL); y al equipo de la embajada dominicana en Corea, integrado por Aristóteles Santos, Yenny Genao, Nelson Ortega, Bolívar Batista, Denise Burgos, Andrison Sánchez, Angélica Kim y Elena Yeong, cuyo compromiso y dedicación hicieron posible el éxito de la celebración.

Semana de la Patria en Corea

En el marco del 182.º aniversario de la Independencia Nacional, además de la recepción oficial, la embajada desarrolló una serie de actividades que incluyeron conferencias y presentaciones país en varias entidades educativas de Seúl; “La Noche Dominicana en Corea”, con un taller de merengue y bachata impartido por Tina Han, la primera instructora coreana certificada en bachata dominicana; la videoconferencia magistral “Duarte y la Simbología Patriótica”, impartida por el presidente del Instituto Duartiano, Dr. Wilson Gómez, en colaboración con el INESDYC, INDEX y el Instituto Duartiano; así como el Maratón Patriótico la noche del 27 de febrero, durante el cual importantes monumentos de Corea se iluminaron con los colores de la bandera dominicana. Estas iniciativas se complementaron con otras celebraciones culturales en espacios emblemáticos de Seúl, que permitieron llevar la dominicanidad a distintos escenarios de la capital coreana.

Con esta agenda, la embajada proyectó en el corazón de Asia la imagen de una República Dominicana dinámica, orgullosa de su identidad y comprometida con seguir fortaleciendo una relación bilateral sólida, moderna, cada vez más cercana y orientada al futuro.