Julio Rodríguez decide triunfo 8-7 de Aguilas sobre Gigantes

JOSÉ CÁCERES

En la celebración de su aniversario 93 de fundación, las Aguilas del Cibao derrotaron en 10 reñidas entradas a los Gigantes del Cibao con marcador de 8-7 para obtener se segunda victoria del “Todos contra Todos” y su primera en el Estadio Cibao.

El desafío lo decidió Julio Rodríguez en rol de emergente con un hit al central con las bases llenas, en un partido fue lleno de muchas alternativas donde el marcador cambió en varias ocasiones de mano.

El ganador del partido fue Yoan López (2-0) y cargó con el revés, el debutante Adisyn Coffey (0-1).Es la segunda victoria de las Aguilas con tres derrotas y la quinta derrota en forma seguida que sufren los Gigantes del Cibao en el Round Robin. Las Aguilas pegaron 11 hits y los Gigantes nueve.

Luego de un juego en blanco en las primeras cinco entradas, ambos equipos se enfrascaron en una batalla de batazos. En el décimo un sencillo de Ismael Munguía con un corredor en segunda base le dieron la ventaja 7-6.

En el décimo, las Aguilas ante el derecho Adisyn Coffey debutando como relevista de los Gigantes, dominio a Cristian Adames con rodado a segunda, avanzando Ezequiel Durán a tercera que abrió en segunda.

Alfredo Reyes de emergente despachó hit remolcador al left para empatar el partido a siete carreras por bando.