Alberto Zayas dirigirá inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Alberto Zayas fue designado Productor General de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó el Comité Organizador de Santo Domingo 2026.

La ceremonia inaugural se celebrará el 24 de julio de 2026, fecha en la que se iniciará la justa regional que se extenderá hasta el 8 de agosto, con la participación de más de 6,000 atletas, lo que constituirá un récord para este tipo de eventos deportivos.

El acto de apertura tendrá lugar en el emblemático Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se presentará un espectáculo de gran magnitud, concebido para mostrar al mundo el esplendor de lo dominicano: su historia, cultura, música, talento artístico y el orgullo de su gente.

Con más de tres décadas de experiencia en producciones audiovisuales, televisión, espectáculos, ceremonias deportivas y eventos masivos de alto nivel, Zayas aporta al proyecto su pasión, profesionalismo y un profundo compromiso con la identidad nacional.

“Recibo esta designación con gran honor y profunda gratitud. Para mí, representa la validación de tres décadas creando momentos inolvidables, rompiendo esquemas y levantando el nombre de la República Dominicana con orgullo. Asumo este compromiso con la responsabilidad que merece un evento histórico para nuestra región, y con la convicción de que cada paso de mi camino profesional ha sido una preparación constante para este desafío”, expresó Zayas.

Asimismo, destacó que junto a AZ Films Producciones y un equipo multidisciplinario de profesionales, trabajará para ofrecer “la ceremonia más grande, moderna y emocional que hayan visto los Juegos Centroamericanos y del Caribe en cien años de historia”, reafirmando su honor de servir al país y aportar al legado cultural y deportivo de la región.

De su lado, José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, afirmó que con la designación de Alberto Zayas se da inicio formal a los preparativos de una inauguración majestuosa, vibrante y emotiva, concebida como una gran celebración de la identidad, la cultura y el orgullo nacional.

“Queremos que los XXV Juegos Santo Domingo 2026 consoliden a la República Dominicana como centro de encuentro de Centroamérica y el Caribe, mediante un espectáculo inolvidable, digno de nuestra patria”, manifestó.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con la participación de más de 6,000 atletas en más de 30 disciplinas deportivas. El Comité Organizador invitó a toda la población a integrarse y ser parte de esta celebración histórica.

Sobre Alberto Zayas

Alberto Zayas es productor y director audiovisual, fundador y CEO de AZ Films Producciones, con más de 30 años de trayectoria en la industria audiovisual de la República Dominicana. En 2019, fue seleccionado por la revista Forbes Centroamérica y República Dominicana como uno de los más creativos de la región, en reconocimiento a su impacto, innovación y liderazgo en el ámbito audiovisual.

Ha sido productor general de los Premios Soberano en las ediciones 2018, 2019 y 2023, y productor y director de televisión de esta premiación en 2024 y 2025, encabezando producciones de alto nivel artístico y técnico. Asimismo, fue productor de la ceremonia de recibimiento de sede, celebrada durante el acto de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, experiencia que reafirma su dominio en ceremonias deportivas y espectáculos de gran formato.

Zayas lideró además proyectos que alcanzaron récords mundiales Guinness por el baile de merengue más grande del mundo y el baile de bachata más grande del mundo, hitos que contribuyeron de manera significativa a la proyección internacional de la cultura dominicana. En 2023, su trayectoria fue reconocida con la distinción The Best of DR, otorgada en la edición impresa de la revista Mercado. Su trabajo se distingue por una visión creativa integral, excelencia técnica y un firme compromiso con la identidad cultural dominicana.