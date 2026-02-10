Kelvin Cruz e “Ito” Bisonó visitan el gimnasio boxeo

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los ministros de Deportes, Kelvin Cruz, y de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, visitaron el gimnasio de boxeo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y aprovecharon la ocasión para completar un recorrida por las diferentes instalaciones en proceso de construcción y reconstrucción del área en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la visita al gimnasio de boxeo se hicieron acompañar por miembros del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Boxeo.

También participaron José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Franklin de la Mota, viceministro de Deportes, entre otros.

Los trabajos de reconstrucción del gimnasio que lleva el nombre de Pedro Julio Nolasco, primer medallista olímpico dominicano, aún no han iniciado, pero tanto Bisonó como Cruz se comprometieron con realizar tantos esfuerzos como sean posibles para dotar al boxeo de un espacio adecuado para la preparación de sus atletas.

Las instalaciones

Fue notable el avance presentado por la piscina olímpica, donde ayer lunes se realizó una prueba de conservación del agua y se confirmó su entrega para finales del presente mes.

Cruz y Bisonó también visitaron el Pabellón de Combate, el Palacio del Voleibol y el área de boxeo.

En cada instalación sostuvieron conversaciones con contratistas y con presidentes de federaciones, entre ellos Radhamés Tavares, de Natación, y Rubén García, de Boxeo.

“Hemos entrado en la recta final y estaremos aquí frecuentemente, viendo las realidades y organizando soluciones. Ese es el deseo del presidente Luis Abinader y así lo hacemos”, dijo Kelvin Cruz.