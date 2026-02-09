Kelvin se reúne con directivos boxeo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Boxeo anunció que sostuvo una reunión con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en la que se plantearon posibles soluciones a situaciones que afectan a este deporte en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Rubén García, presidente de la Federación, dijo que el ministro Kelvin Cruz le manifestó que si hay un deporte que merece la atención de las autoridades ese es el boxeo, debido a su trayectoria de éxitos en las diferentes competencias internacionales.

Además de Rubén García, la comisión de Fedoboxa estuvo integrada por el inmortal del deporte Bienvenido Solano, el secretario general, Ramón Leonardo y el periodista Primitivo Cadete.

El ministro Kelvin Cruz estuvo acompañado por el viceministro Franklin De la Mota.

Rubén García agregó que el ministro Kelvin Cruz se mostró en la mejor disposición de explorar posibles soluciones a algunos de los problemas que afectan al boxeo olímpico.

Irán hoy al gimnasio

Por iniciativa de Kelvin Cruz, para la mañana de este lunes, se programó una visita al gimnasio de boxeo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, junto al ministro de la Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, y al presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.