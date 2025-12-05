Lando Norris se prepara para hacer historia en Abu Dhabi

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La lucha por el título de Fórmula 1 está en manos de Lando Norris, y no parece que vaya a perder.

El piloto británico fue el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos del viernes, dejando una buena marca antes del triplete decisivo en el Gran Premio de Abu Dabi.

Norris superó a su rival por el título, Max Verstappen, por tan solo 0,008 de segundo en la primera sesión y amplió esa diferencia con el piloto de Red Bull a 0,363 en la segunda, lo que fue más representativo de las condiciones diurnas y nocturnas de la carrera del domingo.

La única forma en que Norris puede perder el título es si termina la carrera fuera de los tres primeros. Norris aventaja a Verstappen por 12 puntos y a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por 16.

Norris y Piastri buscan ganar su primer título cada uno, y Verstappen aspira a su quinto consecutivo.

"Por supuesto, soy el que más tiene que perder, porque soy el que va por delante", declaró Norris el jueves. Haré todo lo posible por quedarme allí hasta fin de año, unos días más. De todas formas, si no me sale bien, lo intentaré de nuevo el año que viene. Probablemente duela un poco, pero así es la vida.

Piastri se saltó la primera sesión y sólo fue 11º en la segunda, a 0,680 del tiempo de Norris, y el australiano aún tiene que demostrar un ritmo competitivo.