Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Denuncia 

El miedo ataca por tanques de acueducto deteriorados

Pimentel y San Francisco de Macorís: miedo por tanques de acueducto deteriorados

Pimentel y San Francisco de Macorís: miedo por tanques de acueducto deteriorados

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El más reciente reportaje de El Informe con Alicia Ortega, transmitido por Color Visión, expuso la alarmante situación de abandono y deterioro de los tanques de agua de acueducto en diversas comunidades del país, que mantienen a miles de familias bajo el miedo constante de un colapso.

En localidades como Consuelo, Pimentel, San Francisco de Macorís y Nagua, los residentes describen estas estructuras como “bombas de tiempo”. El caso más reciente, la explosión de un tanque en Consuelo, dejó heridos y viviendas afectadas, disparando las alarmas en todo el territorio.

Vecinos de Pimentel denunciaron que un tanque con más de seis décadas de construido amenaza con desplomarse a escasos metros de una escuela, poniendo en riesgo a cientos de estudiantes. En San Francisco de Macorís, otro depósito de casi dos millones de galones presenta roturas visibles, mientras las autoridades del INAPA admiten el deterioro pero aseguran que “no constituye una emergencia inmediata”.

En Nagua, un tanque de 1.8 millones de galones fue sacado de servicio por averías, lo que ha provocado escasez de agua en sectores altos de la ciudad. En Monte Plata y Bayaguana, estructuras fuera de uso se han convertido en símbolos locales, aunque la población reclama nuevas plantas para suplir agua potable.

El reportaje subraya que, pese a las promesas oficiales, las comunidades siguen esperando intervenciones urgentes para evitar que se repitan tragedias como la de Consuelo.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking