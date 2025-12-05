El miedo ataca por tanques de acueducto deteriorados

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El más reciente reportaje de El Informe con Alicia Ortega, transmitido por Color Visión, expuso la alarmante situación de abandono y deterioro de los tanques de agua de acueducto en diversas comunidades del país, que mantienen a miles de familias bajo el miedo constante de un colapso.

En localidades como Consuelo, Pimentel, San Francisco de Macorís y Nagua, los residentes describen estas estructuras como “bombas de tiempo”. El caso más reciente, la explosión de un tanque en Consuelo, dejó heridos y viviendas afectadas, disparando las alarmas en todo el territorio.

Vecinos de Pimentel denunciaron que un tanque con más de seis décadas de construido amenaza con desplomarse a escasos metros de una escuela, poniendo en riesgo a cientos de estudiantes. En San Francisco de Macorís, otro depósito de casi dos millones de galones presenta roturas visibles, mientras las autoridades del INAPA admiten el deterioro pero aseguran que “no constituye una emergencia inmediata”.

En Nagua, un tanque de 1.8 millones de galones fue sacado de servicio por averías, lo que ha provocado escasez de agua en sectores altos de la ciudad. En Monte Plata y Bayaguana, estructuras fuera de uso se han convertido en símbolos locales, aunque la población reclama nuevas plantas para suplir agua potable.

El reportaje subraya que, pese a las promesas oficiales, las comunidades siguen esperando intervenciones urgentes para evitar que se repitan tragedias como la de Consuelo.