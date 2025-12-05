Tras la muerte de una estudiante, Colegio Da Vinci suspende docencia por el resto de año

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Colegio Leonardo Da Vinci, envuelto en un escándalo por el caso de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, que falleció ahogada en una piscina durante excursión de la institución escolar el pasado 14 de noviembre, informó hoy el `cierre´ de sus actividades docentes hasta enero del próximo año.

A través de una nota informativa a la que tuvo acceso este medio, el equipo directivo del colegio dio a conocer a la comunidad educativa que la decisión de adelantar 4 días el cierre de las clases fue por "la tranquilidad de las familias y un consenso" luego de una reunión con la Asociación de Padres y Amigos de la institución (Apadavi).

Por otro lado, el Colegio Da Vinci dijo que la entrega de notas se hará el próximo viernes 12 de este mes de diciembre.

“Agradecemos la asistencia masiva y comprensión de las familias y les reiteramos que seguimos a su disposición”, indicó la nota.

Desde el 14 de noviembre, día en que la menor Stephora Anne-Mircie Joseph, de nacionalidad haitiana perdió la vida, el centro educativo privado ha sido blanco de duras críticas por el silencio ante la tragedia.

Diversos sectores han cuestionado que a casi un mes de la muerte de la niña de 11 años no se ha informado a la familia ni a la sociedad las causas del hecho.

Por el caso, el alcalde de la ciudad, Ulises Rodríguez, confió en que se diga toda la verdad de lo ocurrido.

Mientras tanto el Ministerio Público solo ha dicho que investiga el caso y prometió ofrecer un informe.