Latinoamérica y el Caribe desafían el frio en el deporte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Que lo digan los 37 deportistas que tomarán parte desde este viernes en los vigesimoquintos Juegos Olímpicos de Invierno en representación de 11 países: Argentina (8), Brasil (14), México (5), Chile (3), Bolivia (1), Colombia (1), Ecuador (1), Haití (1) y Puerto Rico (1), Uruguay (1) y Venezuela (1).

Lo 37 competidores de América Latina y el Caribe son el 1,2 % de los 3.000 deportistas clasificados, todos sueñan aproximarse a una de las 116 medallas de oro en juego y, en muchas ocasiones, han tenido que explicar en sus países por qué hacen lo que hacen.

La historia de los Juegos de Invierno comenzó hace 102 años en la localidad francesa de Chamonix y los de Milán-Cortina 2026 se perfilan como un divisor de aguas para una región que quiere abandonar el rol secundario.

Cuatro de los países de América Latina que se han clasificado vuelven al certamen después de muchos años de ausencia.

Otros han desplazado a Italia las delegaciones más numerosas en la historia de sus participaciones.

Equipos como el de Chile ha tenido que sobreponerse a las lesiones de sus representantes, y muchos otros esperan una campaña superlativa gracias a la experiencia cosechada por sus referentes en dos y hasta cuatro versiones anteriores.

Argentina, sin complejos

Con ocho competidores, la patria Albiceleste ha desplazado la mayor delegación en los últimos 20 años y sus apuestas apuntan al esquí alpino, el esquí de fondo y el luge.

Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra serán los abanderados en la ceremonia de inauguración.

Baruzzi, la número uno del país en esquí alpino, afrontará sus segundos Juegos tras Pekín 2022, donde logró un doble Top 30.

Dal Farra, referente del esquí de fondo en Sudamérica participará en sus segundos Juegos tras una temporada sin par, con participación completa en el exigente Tour de Ski y la Copa del Mundo.

Tiziano Gravier es el líder de la clasificación sudamericana del esquí alpino y el Slalom Gigante.

Completan el equipo argentino Nahiara Díaz (esquí de fondo), Agustina Groetzner (esquí de fondo), Mateo Sauma (esquí de fondo) y Verónica Ravenna (luge).

Brasil solo piensa en medallas

Con 14 deportistas, récord absoluto, Brasil confía en llegar a la clausura del 22 de febrero en Verona con una campaña sin par.

La primera carta de medalla es el esquiador alpino noruego Lucas Pinheiro Braathen, quien dejó de competir por su país por diferencias con su Federación y en 2024 se hizo brasileño, la patria de su madre.

Competirá en eslalon gigante y en eslalon, donde suele ocupar los primeros puestos del circuito. Es el primer brasileño que ha ganado una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Pinheiro Braathen lidera el equipo de esquí alpino que completan Giovanni Ongaro, Alice Padilha y Christian Oliveira.

Nicole Silveira es la primera brasileña que ha subido al podio en una Copa del Mundo de skeleton. Fue bronce en Corea del Sur en 2024.

Brasil también tiene un equipo masculino en bobsleigh: Edson Bindilattu, Davidson de Souza, Rafael Souza y Gustavo Ferreira; así como una pareja en snowboard: Pat Burgener y Augustinho Teixeira.

México apuesta fuerte

Cinco atletas mexicanos estarán en la cita olímpica de invierno. Se trata de la más numerosa delegación desde Albertville 1992.

Para México será la undécima participación en el máximo evento invernal. La primera fue precisamente en los Juegos que dieron arranque a esta modalidad olímpica, los de Sankt Moritz 1928.

Donovan Carrillo es el epítome de la resiliencia. En un país donde el patinaje artístico es visto como un deporte exótico o puramente recreativo, él fue contra la corriente. Se entrenó en pistas de centros comerciales en Zapopan y León mientas esquivaba a niños que aprendían a caminar y familias que comían helados.

Para 2026 se mudó a Toronto para entrenar a nivel élite y desde el viernes emerge como candidato a medalla por su país después de la final de Pekín.

El joven de 17 años Lasse Gaxiola competirá en esquí alpino junto a su madre Sarah Schleper, quien a su vez será la abanderada mexicana en la ceremonia de apertura.

Además de esquiador de fondo Allan Corona, la formación mexicana en Italia tiene otra figura: Regina Martínez, quien marcó un antes y un después al asegurar la primera cuota femenina en esta modalidad.

Antes de incursionar en esta disciplina, tuvo una etapa como futbolista profesional en las filas de Pumas. Y también militó en la primera división del fútbol de Costa Rica. También se las ingenió para estudiar y recibirse de médica, profesión que practica en Miami.

Chile: tres deportistas y una baja sensible de último momento

Matilde Schwencke es la nueva figura chilena del esquí alpino. De 22 años, vio interrumpido su camino en el pasado ciclo olímpico por una lesión de rodilla, pero para 2026 está libre de obstáculos.

Sebastián Endrestad, de 27 años, se estrenará en los Olímpicos en pruebas de esquí de fondo y Stephanie Joffroy, de 34, irá por su tercera experiencia.

Henrik von Appen, nacido en Santiago de Chile hace 31 años, tenía todo listo para cumplir en Italia su cuarta participación olímpica, pero el especialista de esquí alpino sufrió una caída a alta velocidad en la reciente Copa del Mundo de Crans-Montana en Suiza y chocó con las mallas de protección, que le ocasionaron lesiones en el rostro y la rodilla derecha.

Puerto Rico y Haití: Un 'fuego interno' los une al frío

Kellie Delka es una pionera absoluta. En una isla donde el título de Deporte Nacional se lo pelean el béisbol y el baloncesto, la nacida hace 38 años en Bedford (Texas) resolvió consagrar su pasión al skeleton.

En otras palabras, a lanzarse de cabeza por un tubo de hielo a más de 120 kilómetros por hora. A los 38 años ya no lucha contra la gravedad, sino contra las dificultades para entrenarse. En 2014 dejó la comodidad de competir con el equipo estadounidense y en 2018 se unió a la utopía de luchar por Puerto Rico.

Y al no haber pistas en el Caribe, vive casi todo el año viajando entre Estados Unidos y varios países de Europa, lejos de su familia.

La historia de Richardson Viano es, quizá, la más conmovedora de toda la región. Adoptado por una familia francesa a los 3 años, creció en los Alpes, pero nunca olvidó sus raíces. En 2022 hizo historia al ser el primer haitiano en unos Juegos de Invierno, y para 2026 regresa con más fuerza.

Ha dicho que presencia en el Slalom Gigante es un mensaje de esperanza para un pueblo que rara vez ve su bandera asociada a algo que no sea una tragedia.

Bolivia se hermana con Finlandia

El finlandés Timo Juhani Grönlund, de 38 años, contrajo matrimonio con una boliviana y se radicó en La Paz hace más de diez años.

Grönlund llevará la bandera verde en la prueba de 10 kilómetros estilo libre de esquí de fondo, la misma especialidad que disputó en sus dos anteriores participaciones, aunque entonces lo hizo en una distancia de 15 kilómetros

Antes compitió en PyeongChang 2018 y Pekín 2022, donde obtuvo su mejor resultado, puesto 89.

Colombia apuesta por Fodstad y Ecuador por Jungbluth

Fredrik Fodstad Nació en Bogotá hace 25 años y desde muy pequeño fue adoptado por una pareja noruega.

Poco o nada sabe de su familia biológica, pero mucho aprendió del esquí de fondo en las especialidades de skiathlon de 30 kilómetros, sprint y maratón de 50 kilómetros.

Selló su visado para Milán-Cortina 2026 mediante el sistema de clasificación por naciones, que asigna plazas a países según resultados internacionales en la modalidad.

Klaus Jungbluth vivirá su segunda experiencia tras su estreno en 2018 con el esquí de fondo en la región surcoreana PyeongChang.

Jungbluth, de 46 años, nacido en Guayaquil y afincado en Suiza, competirá en los 10 kilómetros estilo libre, la misma prueba que disputó hace ocho años.

Conoció el esquí de fondo durante una estancia en Europa. Cuando regresó a su país llevó consigo unos esquís de asfalto y desde entonces no abandonó con su pasión.

Uruguay vuelve con 'un chileno' y Venezuela ensaya con esquí

Regresa a la cita después de 28 años de ausencia y por segunda vez en la historia

Nicolás Pirozzi Mayer, quien portará el pabellón uruguayo en la ceremonia inaugural en Livigno, verá acción en eslalon y eslalon gigante del esquí alpino.

Nació hace 22 años en Chile, país de su padre, pero gracias a su madre está nacionalizado uruguayo.

Nicolás Claveau-Laviolette reside en Canadá, donde ha depurado su técnica en el esquí de fondo.

Será el primer venezolano en esta disciplina y el sexto nacido en la nación caribeña en ver acción en una cita olímpica de invierno.