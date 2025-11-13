Leones y Gigantes dividen en juegos en Estadio Julián Javier

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. Los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao dividieron ayer honores en la doble cartelera celebrada en el Estadio Julián Javier.

Los Gigantes derrotaron 3-2 a los Leones en partido correspondiente al pasado 29 de octubre, que fue interrumpido por un fallo eléctrico en esta ciudad.

Un hit de Leury García en el quinto episodio, quebró un empate a una carrera para una estrecha ventaja que al final fue preservada por el relevo cibaeño.

Wily Peralta (1-0), quien tiró cuatro completas el pasado 29, se mantuvo en el montículo hasta el séptimo capítulo y se llevó la victoria, La derrota fue para Kenny Hernández (0-1).

Chris Ellis lanzó el noveno para acreditarse su primer salvamento.

Escogido gana 2do juego

Los Leones ganaron el segundo partido con score de 5-3.

La victoria correspondió para el lanzador Grant Gavin (1-0) y perdió Jake Faria (0-1).

Stephen Nogosek sácó un out en el octavo y se encargó del noveno para acreditarse el salvamento.

Franchy Cordero conectó jonrón de tres vueltas encabezar el ataque de los rojos.

Luego de la doble jornada de ayer, Leones ponen su récord en 9-10 y Gigantes en 6-11.