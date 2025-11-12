Liga Mercedes premia destacados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga Deportiva Mercedes, en el marco de su semana aniversario número 59, hizo entrega de trofeos y diplomas a los jugadores más destacados de los diferentes renglones del pasado torneo 56 de béisbol.

El acto estuvo encabezado por Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, en compañía de invitados especiales y padres de los jugadores que accionaron en el torneo dedicado al licenciado José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia.

Los Jugadores Más Valiosos de cada categoría fueron Mateo Jesús Taveras (7-8 años), Sebastián Quezada (9-10), Sebastián Ramírez (11-12), Rodrigo Santana (13-14) y Steven Tapia (15-16). Los jugadores más destacados en el liderato de bateo fueron Johandri Ramírez, en 7-8 años; Rafael de la Cruz (9-10), Somi Soriano (11-12), Maikel Rosey Fernández (13-14) y Albert Soriano (15-16). En hits sobresalieron Ramón Aaron Aza (7-8 años), Yorian Sánchez (9-10), Lion Jesús Jiménez (11-12), Emmanuel Acosta Cuello (13-14) y Manuel López (15-16).

En dobles, Breidy Jesús Burgos (7-8 años), Joel González (9-10), Haniel Molina (11-12), Isaías Bello Cordero (13-14) y Dachori Jiménez (15-16).En triples, Jaxell de los Santos (7-8 años), David de la Cruz (9-10) , Dyland Ovalle (11-12), entre otros.