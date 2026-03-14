República Dominicana contra Corea: ¿qué ha pasado en el juego de pase a semifinal?

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República Dominicana se enfrenta este viernes a Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido disputado en el loanDepot Park de Miami.

El conjunto quisqueyano llegó al compromiso con gran confianza tras completar una fase de grupos perfecta, en la que ganó sus cuatro partidos y mostró una ofensiva poderosa que lo colocó entre los favoritos del torneo.

Durante las primeras entradas del encuentro, ambos equipos han protagonizado un duelo estratégico marcado por el pitcheo. Sin embargo, no ha sido suficiente para Corea.

El abridor criollo, el zurdo Cristopher Sánchez, ha controlado la ofensiva asiática con cinco entradas, cinco ponches, dos hits, cero carreras y un boleto.

Mientras que Corea del Sur confía en la experiencia del veterano lanzador Hyun Jin Ryu para frenar el poder del lineup caribeño. El partido enfrenta dos estilos diferentes: la potencia ofensiva dominicana frente al juego disciplinado y táctico de los coreanos. Hasta la parte baja de la sexta entrada del choque, los dominicanos ganaban 7-0 a los surcoreanos.

La alineación dominicana cuenta con varias de sus principales figuras ofensivas, entre ellas Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., quienes han sido claves durante el Clásico Mundial de Béisbol.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales del campeonato, manteniendo vivas las aspiraciones de luchar por el título mundial.

El país caribeño busca confirmar su condición de favorito, mientras Corea del Sur persigue dar la sorpresa, pese a que, hasta ahora, no ha podido producir carreras.