Lluvia pospone juego Águilas-Gigantes en San Francisco

El cuarto partido de los Gigantes del Cibao en su casa, el Estadio Julián Javier de San Francisco, fue pospuesto este lunes debido a las lluvias que se registraron a mitad de la tarde en la región nordeste.

El encuentro, programado originalmente para las 5:00 de la tarde, fue reprogramado para las 7:00 de la noche por problemas técnicos en el sistema eléctrico del estadio.

Sin embargo, el conjunto de las Águilas Cibaeñas, notificado del cambio de horario, no realizó el viaje, lo que obligó a la suspensión definitiva del partido.

Este sería el segundo de tres enfrentamientos entre Gigantes y Águilas, y el tercero de seis compromisos pautados en San Francisco de Macorís durante el actual Round Robin, el número 38 en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

La posposición marca un hecho poco común en el Julián Javier, ya que no se suspendía un juego por lluvia en ese estadio desde el 19 de enero de 2018, precisamente en una visita de las Águilas.

En aquella semifinal, a las Águilas se les pospusieron cinco partidos y a los Gigantes seis, mientras que el Escogido (9) y el Licey (5) también se vieron afectados por las condiciones del tiempo.

La temporada 2017-18 había sido la última en la que se registraron suspensiones por lluvia en la LIDOM, hasta lo ocurrido este lunes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que elevó a cinco las provincias en alerta debido a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal que han generado aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en varias zonas del país.

En lo deportivo, la situación de los Gigantes del Cibao sigue siendo crítica. El conjunto nordestano ha perdido sus siete partidos del Round Robin 2025-2026, con récord de 0-7, ocupando el último lugar de la tabla y con mínimas posibilidades de avanzar a la Serie Final.

Históricamente, una de las peores actuaciones en esta fase pertenece a los Toros del Este, que registraron marcas de 1-16 en las temporadas 2001-02 y 2006-07, y de 1-17 en la campaña 2003-04. Las Águilas Cibaeñas también finalizaron con récord de 1-16 en el Round Robin 2006-07.